Пенсии в Украине — кто имеет право на ежемесячную надбавку более 700 грн

Пенсии в Украине: кто имеет право на ежемесячную надбавку свыше 700 грн
В Украине некоторые категории граждан имеют право на доплату к пенсии в размере 35% прожиточного минимума. Речь идет об "особых заслугах перед Украиной".
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
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Доплата к пенсии в 35%
Как отметили в Пенсионном фонде, назначают такие пенсии с понижением пенсионного возраста после достижения 50-ти лет матерям пятерых детей, если воспитали их до достижения шестилетнего возраста. При этом нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.
В ПФУ добавляют, что матерям пятерых детей назначают пенсии за особые заслуги перед Украиной в сумме 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Выплачивают вместе с пенсией.
Уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан в 2023 году составляет 2093 грн. В последний раз его пересматривали в декабре прошлого года. В этом году из-за военного положения и сложной ситуации в экономике его повышать не будут.
По расчетам многодетным матерям доплачивают к пенсии 732 грн.
Такие женщины могут обращаться за назначением пенсии за 1 месяц до достижения ими пятидесятилетнего возраста.
Оформление пенсии
В частности, подавать заявления на назначение пенсии можно в электронном виде через сайт электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись.
Для подачи заявления необходимо сделать следующее:
- зайти на сайт е-услуг Пенсионного фонда;
- выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";
- ознакомиться с информацией и перейти по ссылке "Вход";
- авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", дать согласие на дистанционное информирование, нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии - "Пенсия по возрасту";
- ответить на вопросы анкеты-опроса и дать согласие на передачу и обработку персональных данных;
- прикрепить скан-копии необходимых документов, в частности, документов о рождении детей;
- подписать заявление с помощью КЭП и нажать Подписать и отправить в ПФУ.
Напомним, что в Украине граждане, достигшие пенсионного возраста и не могут получать пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, имеют право на социальную пенсию. Ее пересматривают каждые полгода.
Некоторым категориям пенсионеров, выходя на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию "выслугой лет". В первую очередь — работники сферы образования.