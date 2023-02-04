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Пенсии в Украине: кто имеет право на ежемесячную надбавку свыше 700 грн

4 февраля 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кто имеет право на ежемесячную надбавку более 700 грн
Матерям пятерых детей назначают пенсии за "особые заслуги перед Украиной"
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине некоторые категории граждан имеют право на доплату к пенсии в размере 35% прожиточного минимума. Речь идет об "особых заслугах перед Украиной".

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как отметили в Пенсионном фонде, назначают такие пенсии с понижением пенсионного возраста после достижения 50-ти лет матерям пятерых детей, если воспитали их до достижения шестилетнего возраста. При этом нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

В ПФУ добавляют, что матерям пятерых детей назначают пенсии за особые заслуги перед Украиной в сумме 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Выплачивают вместе с пенсией.

Уровень прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан в 2023 году составляет 2093 грн. В последний раз его пересматривали в декабре прошлого года. В этом году из-за военного положения и сложной ситуации в экономике его повышать не будут.

По расчетам многодетным матерям доплачивают к пенсии 732 грн.

Такие женщины могут обращаться за назначением пенсии за 1 месяц до достижения ими пятидесятилетнего возраста.

Оформление пенсии

В частности, подавать заявления на назначение пенсии можно в электронном виде через сайт электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись.

Для подачи заявления необходимо сделать следующее:

  • зайти на сайт е-услуг Пенсионного фонда;
  • выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";
  • ознакомиться с информацией и перейти по ссылке "Вход";
  • авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", дать согласие на дистанционное информирование, нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии - "Пенсия по возрасту";
  • ответить на вопросы анкеты-опроса и дать согласие на передачу и обработку персональных данных;
  • прикрепить скан-копии необходимых документов, в частности, документов о рождении детей;
  • подписать заявление с помощью КЭП и нажать Подписать и отправить в ПФУ.

Напомним, что в Украине граждане, достигшие пенсионного возраста и не могут получать пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, имеют право на социальную пенсию. Ее пересматривают каждые полгода.

Некоторым категориям пенсионеров, выходя на свой заслуженный отдых, выплачивают единовременную финансовую помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию "выслугой лет". В первую очередь — работники сферы образования.

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