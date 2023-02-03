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Пенсии в Украине: ПФУ рассказал о деталях финансирования в феврале

3 февраля 2023 11:03
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии в феврале — в ПФУ рассказали о выплатах в феврале
На выплаты украинцам уже направили 1,7 млрд. грн.
lis.jpg - Ксения Лисновская

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в феврале этого года. На выплаты украинцам уже направили 1,7 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

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Детали финансирования пенсий в феврале

Как отмечается, такую сумму направили на выплаты через почтового оператора "Укрпочта".

"02 февраля начато финансирование пенсий за февраль. На пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" направлено 1,7 млрд грн", — отметили в пресс-центре ПФУ.

Кроме того, Пенсионный фонд направил на оплату больничных 103,6 млн грн.

В январе на пенсии ПФУ направил 50,4 млрд грн, а это на один миллиард грн меньше по сравнению с предыдущим месяцем, когда сумма составила 51,4 млрд грн.

В частности, 9,3 млрд грн направили на выплату пенсий через Укрпочту, 41,1 млрд грн уполномоченным банкам. В ПФУ заявили, что финансирование пенсий за январь завершили полностью, однако почему сумма меньше — не уточнили.

Как известно, в госбюджете-2023 предусмотрено 442,3 млрд грн на финансирование пенсий и выплаты соцзащиты.

Прекращение выплат

Ранее в Пенсионном фонде предупреждали, что пенсионерам могут автоматически прекращать выплаты пенсий на карты. Это происходит в том случае, если человек долгое время не пользовался банковским счетом.

Так, если гражданин, получающий пенсию, не пользуется своим счетом более шести месяцев, то начисление выплат прекращают. Этого можно избежать, если хотя бы раз за этот период совершить транзакцию картой, куда начисляется пенсия. Это могут быть любые действия от пополнения мобильного счета, покупок в магазине до оплаты банковских услуг.

Напомним, граждане вскоре смогут самостоятельно откладывать себе на пенсию, открыв накопительные счета. В правительстве заявили, что в текущем году одним из основных приоритетов для себя определили введение обязательного пенсионного накопления.

С января текущего года украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

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