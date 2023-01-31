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Пенсии в Украине: в ПФУ рассказали о важной услуге во время войны

31 января 2023 07:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — как перевести выплаты с Укрпочты на карту
В частности, с Укрпочты выплаты можно перевести на карту
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинцам доступна услуга изменения способа получения пенсионных выплат. В частности, с Укрпочты можно перевести на банковскую карту.

О том, как это правильно сделать, уточнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Отмечается, что граждане могут изменить способ получения выплат на протяжении месяца.

Документы, без которых невозможно получение услуги:

  • заявление о переводе пенсионных выплат на банковский счет;
  • документ о присвоении идентификационного кода и его копия;
  • паспорт (другой документ, удостоверяющий личность);
  • пенсионное удостоверение (при наличии).

Перед обращением в сервисный центр ПФУ пенсионер должен:

  • оформить счет и получить в банковском отделении (если такового нет);
  • написать заявление по соответствующей форме (дополнение №1 к постановлению правительства от 30.08.1999 № 1596).

После этого документы следует подать в сервисный центр ПФУ. Существует несколько вариантов:

  • придя лично в сервисный центр (регион регистрации неважен);
  • воспользовавшись порталом ПФУ (нужна квалифицированная электронная подпись КЭП);
  • обратившись в банк, выпустивший карту, с просьбой передать документы в Пенсионный фонд (если у банка есть соглашение о сотрудничестве с ПФУ).

Больше о пенсиях

Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

В Украине средний размер пенсионной выплаты на начало текущего года увеличился почти на 16%. Так, на 1 января составляет 4,62 тыс. грн, тогда как год назад был на уровне 3,99 тыс. грн.

Напомним, с января текущего года украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

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