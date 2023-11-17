Пентагон. Фото: Армия США

Уже шестой год Пентагон провалил ежегодный аудит, хотя и утверждает, что достигает постепенного прогресса из года в год. Департамент провалил все проверки с 2018 года, когда прошел первый аудит. Аудит проводится офисом генерального инспектора Министерства обороны вместе с независимой государственной бухгалтерской фирмой.

Об этом сообщает Dreaking Defense.

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Влияние аудита Минобороны США на военных

Заместитель министра обороны и главный финансовый директор Майкл МакКорд отметил, что аудит активов Департамента на сумму 3,8 триллиона долларов США и обязательств в размере 4,0 триллиона долларов является огромным делом.

"Усовершенствование и изменения, которые мы производим ежедневно в результате этих проверок, положительно влияют на каждого солдата, матроса, летчика, морского пехотинца, опекуна и гражданского работника Минобороны", — сказал Майкл МакКорд.

Отрицательная оценка аудитов

Департамент обнародовал свой последний аудит в среду и, как и в прошлом году, он проверил 29 отдельных организаций, от Военного пенсионного фонда до различных военных ведомств. Из них только в семи было предоставлено "немодифицированное заключение" или чистый аудит, во время которого аудиторы установили, что их финансовые отчеты были представлены честно и соблюдали принципы бухгалтерского учета.

Лишь один аудит, Фонд здравоохранения пенсионеров, имеющий право на медицинскую программу Medicare, получил в этом году "условно-положительный вывод", то есть аудиторы установили наличие неточностей, но они не повлияли негативно на финансовую отчетность.

Прогресс в заключении аудита

Несмотря на то, что еще не завершено три аудита, Министерство обороны сообщило, что еще 18 аутдитов не прошли проверку, включая Агентство передовых оборонных исследовательских проектов и Агентство национальной безопасности.

"Мы настойчиво работаем над тем, чтобы рассмотреть выводы аудита, а также рекомендации правительственного отдела отчетности. Компоненты достигают значительного прогресса, что приводит к значительным преимуществам, но мы должны сделать больше", — добавил замминистра обороны.

В 2020 году исполняющий обязанности контролера Томас Харкер заявил, что к 2027 году Пентагон может начать успешно проходить ежегодный аудит, что, по словам МакКорда, невозможно.

Шаги для успешности финансового аудита

МакКорд отметил несколько шагов для успешности аутдита в этом году, которые можно предпринять, чтобы получить проходной балл.

Меморандум 13 октября от Министра обороны Ллойда Остина для секретарей службы и главных помощников персонала, в котором отмечается и усиливается ожидание поддержки аудита финансовых отчетов Министерства обороны.

Ужесточение сотрудничества между планировщиками и программистами Министерства обороны, сообществом финансового менеджмента Министерства обороны, руководством Министерства обороны, Административно-бюджетным управлением и Конгрессом "для обеспечения согласования приоритетов и ресурсов".

Призыв законодателей принимать годовые бюджеты вовремя и избегать продолжения резолюций и остановок.

Просить оборонных подрядчиков принять участие, введя "инновационные корпоративные решения, экономящие время", и привести свою собственность в соответствие с требованиями аудита.

Напомним, Соединенные Штаты Америки уже не имеют средств, которые были по Инициативе содействия безопасности Украине (USAI), поэтому сейчас помощь передается только в пределах полномочий президента (PDA), поэтому объем таких пакетов стал меньше.