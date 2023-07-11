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Переход к плавающему курсу: как НБУ планирует смягчать валютные ограничения

11 июля 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доллар отпустят в свободное плавание — детали планов НБУ
Американская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

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Стратегия состоит из трех направлений:

  • смягчение валютных ограничений;
  • переход к гибкому обменному курсу;
  • возврат к инфляционному таргетированию.

По словам политика, смягчение валютных ограничений и возвращение на довоенный режим плавающего обменного курса является, в частности, требованием Международного валютного фонда (МВФ).

В то же время стратегия не имеет конкретных сроков, ее выполнение будет осуществляться постепенно, исключительно при наличии устойчивых предпосылок и после надлежащего анализа.

При оценке предпосылок, необходимых для осуществления стратегии, будут учитывать следующее:

  • инфляцию и инфляционные ожидания;
  • уровень золотовалютных резервов и устойчивость валютного рынка;
  • процентные ставки;
  • параметры финансовой устойчивости.

"Согласно обновленному макропрогнозу, НБУ ожидает возвращение инфляции до однозначного уровня (9,6%) к концу 2024 года. В зависимости от развития событий на фронте, собственно это и будет главным интегральным показателем, который будет сигнализировать о готовности к полной реализации стратегии", — добавил Гетманцев.

Напомним, что Национальный банк заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.

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