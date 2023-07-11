Доллар отпустят в свободное плавание — детали планов НБУ

Переход к плавающему курсу: как НБУ планирует смягчать валютные ограничения
Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.
Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.
Доллар отпустят в свободное плавание
Стратегия состоит из трех направлений:
- смягчение валютных ограничений;
- переход к гибкому обменному курсу;
- возврат к инфляционному таргетированию.
По словам политика, смягчение валютных ограничений и возвращение на довоенный режим плавающего обменного курса является, в частности, требованием Международного валютного фонда (МВФ).
В то же время стратегия не имеет конкретных сроков, ее выполнение будет осуществляться постепенно, исключительно при наличии устойчивых предпосылок и после надлежащего анализа.
При оценке предпосылок, необходимых для осуществления стратегии, будут учитывать следующее:
- инфляцию и инфляционные ожидания;
- уровень золотовалютных резервов и устойчивость валютного рынка;
- процентные ставки;
- параметры финансовой устойчивости.
"Согласно обновленному макропрогнозу, НБУ ожидает возвращение инфляции до однозначного уровня (9,6%) к концу 2024 года. В зависимости от развития событий на фронте, собственно это и будет главным интегральным показателем, который будет сигнализировать о готовности к полной реализации стратегии", — добавил Гетманцев.
Напомним, что Национальный банк заявил об историческом рекорде за всю независимость страны по объему Международных резервов. В июне они составили 39 млрд долларов.