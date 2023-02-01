Госзакупки — компании-победители не уплатили 400 млн долларов налога

Победители государственных закупок не уплатили $400 млн налога, — БЭБ
В Украине победители государственных закупок в итоге уклонились от уплаты налогов на сумму около 400 миллионов долларов. Речь идет о поставщиках продуктов питания для государственных структур.
Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ).
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Как отмечается, детективы БЭБ разоблачили должностных лиц нескольких компаний в уклонении от уплаты налогов.
"Эти компании, победители государственных закупок, на протяжении 2022 года поставляли продукты питания для государственных структур", — говорится в сообщении.
В частности, БЭБ проверяет причастность к схеме членов семьи одного из народных депутатов Украины (главы одной из фракций парламента).
По версии следствия, поставщики, в частности, на территории Одесской области, покупали продукты питания за наличные деньги. Операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах как закупка от других предприятий (с признаками фиктивности).
С целью возмещения нанесенного государству ущерба арестованы средства в размере около 800 млн грн на счетах компаний-поставщиков.
"Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, пошлины, что привело к фактическому непоступлению в госбюджет средств в особо крупных размерах) осуществляют детективы Бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора", — говорится в сообщении.
Напомним, украинское правительство инициирует создание рабочей группы под председательством министра экономики Юлии Свириденко, задача которой — разработка новой системы закупок продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ожидается, что обновят систему Prozorro.