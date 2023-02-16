Помощь переселенцам — почему не получают выплаты и что делать

Переселенцы жалуются на проблемы с получением помощи: что посоветовали в Офисе омбудсмена
В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) жалуются в Офис омбудсмена на отсутствие начисления полагающихся выплат. Речь идет о случаях неначисления финансовой помощи на проживание, гарантированной государством.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса омбудсмена в Facebook.
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Причины неначисления помощи
Как рассказали в пресс-центре, в январе по результатам рассмотрения 316 обращений возобновили право на выплаты для 277 переселенцев.
Среди наиболее распространенных причин неполучения помощи на проживание ВПЛ выделяют две основные. Это могло произойти из-за:
- технической неисправности в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС);
- обнаружения ошибки: в личных данных получателя, данных номера банковского счета (по стандарту IBAN) или категории получателя (трудоспособное лицо; ребенок; лицо с инвалидностью).
Что советуют в Офисе омбудсмена
В пресс-службе дали несколько рекомендаций в случае неначисления средств на проживание.
"Если вы подали заявление на выплату денежного пособия на проживание ВПЛ и более месяца его не получаете, советуем обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением по месту нахождения на учете ВПЛ", — говорится в сообщении.
Если проблему так и не решили, следует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Для этого есть несколько способов:
- ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
- электронная почта: [email protected];
- горячая линия: 0800501720.
Размер помощи ВПО
Помощь должны выплачивать ежемесячно с месяца обращения (за полнолуние независимо от даты обращения) на одного человека:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;
- для других лиц — 2 тыс. гривен.
Больше о помощи переселенцам
Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" начало выплачивать денежную помощь от чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Она распространяется на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Также мы писали, что Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины собрало ресурсы с предложениями работы для украинцев, которые на фоне войны остались без постоянного заработка. В частности, в обнародованном списке — проект, который предлагает работу для украинских переселенцев.
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В Украине расширили источники финансирования грантовой программы "єРобота". Такое решение принял Кабинет министров Украины (КМУ).