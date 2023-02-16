Помощь переселенцам — почему не получают выплаты и что делать

Речь идет о случаях неначисления финансовой помощи на проживание

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) жалуются в Офис омбудсмена на отсутствие начисления полагающихся выплат. Речь идет о случаях неначисления финансовой помощи на проживание, гарантированной государством.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса омбудсмена в Facebook.

Причины неначисления помощи

Как рассказали в пресс-центре, в январе по результатам рассмотрения 316 обращений возобновили право на выплаты для 277 переселенцев.

Среди наиболее распространенных причин неполучения помощи на проживание ВПЛ выделяют две основные. Это могло произойти из-за:

технической неисправности в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС);

обнаружения ошибки: в личных данных получателя, данных номера банковского счета (по стандарту IBAN) или категории получателя (трудоспособное лицо; ребенок; лицо с инвалидностью).

Что советуют в Офисе омбудсмена

В пресс-службе дали несколько рекомендаций в случае неначисления средств на проживание.

"Если вы подали заявление на выплату денежного пособия на проживание ВПЛ и более месяца его не получаете, советуем обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением по месту нахождения на учете ВПЛ", — говорится в сообщении.

Если проблему так и не решили, следует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека. Для этого есть несколько способов:

Размер помощи ВПО

Помощь должны выплачивать ежемесячно с месяца обращения (за полнолуние независимо от даты обращения) на одного человека:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;

для других лиц — 2 тыс. гривен.

Больше о помощи переселенцам

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" начало выплачивать денежную помощь от чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Она распространяется на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также мы писали, что Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины собрало ресурсы с предложениями работы для украинцев, которые на фоне войны остались без постоянного заработка. В частности, в обнародованном списке — проект, который предлагает работу для украинских переселенцев.

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