Проверки счетов и штрафы — нововведение налоговиков в 2023 году

Финансовые подсчеты. Фото: google.com

В Украине вступил в силу механизм применения общего стандарта отчетности CRS. Автоматический обмен финансовой информацией вводит процедуры и нормы, необходимые для выполнения банками требований сбора сведений о подотчетных счетах граждан.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Новый стандарт отчетности

Как отмечается, среди прочего порядок определяет перечень сведений, которые банки обязаны устанавливать и включать в отчет о подотчетных счетах, требования к надлежащей комплексной проверке с целью выявления подотчетных счетов.

Процедура комплексной проверки коснется:

существующих счетов физлиц;

новых счетов граждан;

существующих счетов юрлиц;

новых счетов организаций и компаний.

Что такое CRS

CRS — это ежегодный автоматический обмен данными для налоговых целей между странами-участницами Многостороннего соглашения.

Во время такого обмена подотчетные финучреждения (банки, страховые компании и кредитные союзы) должны собирать и передавать информацию в компетентные органы своих юрисдикций по счетам граждан и организаций, являющихся резидентами юрисдикций.

С 1 июля текущего года в рамках закона 2970-IX требуется от подотчетных финучреждений применять меры проверки к счетам для установления того, подотчетны ли счета (подлежат обмену).

Кого ждут штрафы

Согласно новому закону, за игнорирование запроса налоговой предусматриваются штрафные санкции. Так, налоговики могут обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении нужных сведений и документального подтверждения.

За непредоставление данных предусмотрен штраф в пять размеров минимальной заработной платы (33,5 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, вскоре его планируют отменить.

Также мы сообщали о необходимости своевременной уплаты Единого социального взноса. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.