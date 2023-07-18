Проверки счетов и штрафы — нововведение налоговиков в 2023 году

Проверки финансовых счетов и штрафы в 30 тыс. грн: что известно о CRS
В Украине вступил в силу механизм применения общего стандарта отчетности CRS. Автоматический обмен финансовой информацией вводит процедуры и нормы, необходимые для выполнения банками требований сбора сведений о подотчетных счетах граждан.
Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Украины.
Новый стандарт отчетности
Как отмечается, среди прочего порядок определяет перечень сведений, которые банки обязаны устанавливать и включать в отчет о подотчетных счетах, требования к надлежащей комплексной проверке с целью выявления подотчетных счетов.
Процедура комплексной проверки коснется:
- существующих счетов физлиц;
- новых счетов граждан;
- существующих счетов юрлиц;
- новых счетов организаций и компаний.
Что такое CRS
CRS — это ежегодный автоматический обмен данными для налоговых целей между странами-участницами Многостороннего соглашения.
Во время такого обмена подотчетные финучреждения (банки, страховые компании и кредитные союзы) должны собирать и передавать информацию в компетентные органы своих юрисдикций по счетам граждан и организаций, являющихся резидентами юрисдикций.
С 1 июля текущего года в рамках закона 2970-IX требуется от подотчетных финучреждений применять меры проверки к счетам для установления того, подотчетны ли счета (подлежат обмену).
Кого ждут штрафы
Согласно новому закону, за игнорирование запроса налоговой предусматриваются штрафные санкции. Так, налоговики могут обращаться к гражданам с письменным запросом о предоставлении нужных сведений и документального подтверждения.
За непредоставление данных предусмотрен штраф в пять размеров минимальной заработной платы (33,5 тыс. грн).
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, вскоре его планируют отменить.
Также мы сообщали о необходимости своевременной уплаты Единого социального взноса. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.