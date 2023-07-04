Проверки залогового имущества под кредиты — кого коснутся

Работница банка с клиентом. Фото: Freepik

В Украине вернули требование к финучреждениям о переоценке и проверке залогового имущества. Будет касаться мониторинг не всех.

Об этом говорится на сайте Национального банка Украины (НБУ).

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Проверки залогового имущества

Как отметили в НБУ, в июле 2023 года возобновился отсчет сроков для проверок наличия и состояния имущества, которое банки получили как залог.

Регулятор уточнил, что при этом существуют некоторые исключения. Решение о проверках не распространяется:

на имущество на территориях, где ведутся боевые деяния;

на имущество на оккупированных территориях;

если по мнению банка, проверка несет угрозу безопасности жизни и здоровью инспекторам.

31 августа стартует отсчет сроков для осуществления переоценки залога таких объектов, которые банки принимают к кредитному риску, что будет обеспечивать согласованность подходов к оценке кредитных рисков по пруденциальным подходам и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Ограничение выдачи кредитов

В Украине власти планируют существенно ограничить возможность получения банковских кредитов. Некоторые категории граждан попадут под полный запрет.

Согласно разработанному законопроекту №9422, полностью запретят выдачу кредитов гражданам, имеющим игровую зависимость. В то же время изменения будут касаться других аспектов в вопросе выдачи займов:

опустят верхнюю планку дневной процентной ставки потребительских кредитов до 1%;

исключат пролонгирование срока действия договора без заключения дополнительного соглашения;

запретят манипулятивную рекламу кредитов;

усилят контрольные меры Национального банка в отношении банков.

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Напомним, задолженность украинцев по микрокредитам с начала 2023 года выросла на сотни миллионов гривен. Сумма взятых займов увеличилась почти на 40%.

Также мы писали, что на украинском автомобильном рынке наблюдается оживление в сфере продаж транспорта в кредит. Доля от общего числа реализации авто выросла на 3% с начала 2023 года.