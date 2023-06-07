Подрыв Каховской ГЭС: в ВР рассказали, сколько будет стоить восстановление дамбы

Каховская ГЭС. Источник: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

По разным оценкам, восстановление дамбы и водохранилища Каховской ГЭС будет стоить Украине от 1 до 3 млрд долларов. В бюджете страны такой суммы нет.

Об этом заявила председатель Комитета по бюджету, народный депутат "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

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Пидласа добавила, что в 2023 году на все инфраструктурные проекты и проекты восстановления страны запланировано в лучшем случае 3 млрд долларов. При этом, по ее словам, эти деньги в любой момент могут быть перенаправлены на оборону.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

По данным Минагрополитики, поля, расположенные на юге Украины, из-за разрушения ГЭС могут превратиться в пустыню. Сейчас экспертам сложно оценить, какая посевная площадь может быть обезвожена и стать непригодной для фермерства. Выводы по этому поводу начнут делать, когда с этих территорий сойдет вода.

По словам главы комитета, экологический ущерб от подрыва Каховской ГЭС превышает 10 млрд грн.

"Ущерб жизни и здоровью украинцев. Кроме того, люди потеряли жилье — это отдельная категория убытков, которые мы рассчитаем и которые будут требовать компенсации от РФ", — подчеркнула Пидласа.

Напомним, российские военные совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

Также мы писали, что в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.