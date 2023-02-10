Повышение пенсий 2023 — кто получит доплату 700 грн

Размер надбавки составит 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан

Некоторые украинцы за особые заслуги перед Украиной имеют право на досрочный уход на пенсию и доплату к пенсии в размере 35% от прожиточного минимума (чуть больше 700 грн). Речь идет о женщинах, которые вырастили пятерых или более детей.

Об этом пишет специализированное издание "На пенсии" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

При каких условиях можно получить доплату к пенсии

Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", многодетные женщины имеют право на досрочный уход на пенсию после достижения 50-летнего возраста. Но только при условии, что они воспитали пять или более детей, по меньшей мере, до шестилетнего возраста и наработали минимум 15 лет страхового стажа.

Таким матерям назначают доплаты к пенсии за особые заслуги перед Украиной в сумме 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Выплачивают вместе с пенсией.

По состоянию на февраль 2023 прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2093 гривны. Таким образом, доплата составит 732,55 гривны.

Может ли получать пенсию многодетный отец

Как сообщают специалисты на сайте Бесплатная правовая помощь, по выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пяти или более детей осуществлялось родителем, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Какие документы подтверждают право на такой вид пенсии

Для назначения данного вида пенсии, кроме документов, удостоверяющих личность и подтверждающих приобретенный страховой стаж, представляются документы о рождении детей и воспитании их до шестилетнего возраста.

Факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении, а его воспитание к указанному возрасту — на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка.

Когда подавать заявление о назначении досрочной пенсии

Заявление о назначении досрочной пенсии многодетным матерям можно подать в орган Пенсионного фонда Украины в срок не раньше, чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

При своевременном обращении пенсия будет назначаться со дня 50-летия. В случае обращения лица за назначением пенсии в более поздний срок пенсия будет назначаться со дня обращения.

Как оформить пенсию

Подавать заявления на назначение пенсии можно в электронном виде через сайт электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо иметь электронную подпись.

Чтобы подать заявление необходимо:

зайти на сайт е-услуг ПФУ;

выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";

ознакомиться с информацией и перейти по ссылке "Вход";

авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", дать согласие на дистанционное информирование, нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии — "Пенсия по возрасту";

ответить на вопросы анкеты-опроса и дать согласие на передачу и обработку персональных данных;

прикрепить скан-копии необходимых документов, в частности, документов о рождении детей;

подписать заявление с помощью КЭП и нажать Подписать и отправить в ПФУ.

Больше о пенсиях и доплатах

Напомним, мы писали, что в 2023 году пенсионерам продолжат производить доплаты даже несмотря на то, что общего повышения выплат не будет в связи с экономией средств на фоне войны. Речь идет о доплатах четырем категориям граждан.

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали, что в Украине некоторые категории граждан имеют право на существенную доплату к пенсиям. Речь идет об участниках боевых действий (УБД), которым не только позволено досрочно выходить на пенсию, но и получать доплаты.