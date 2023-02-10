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Повышение пенсий в Украине: кто получит доплату в 700 грн

10 февраля 2023 16:16
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Повышение пенсий 2023 — кто получит доплату 700 грн
Размер надбавки составит 35% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Некоторые украинцы за особые заслуги перед Украиной имеют право на досрочный уход на пенсию и доплату к пенсии в размере 35% от прожиточного минимума (чуть больше 700 грн). Речь идет о женщинах, которые вырастили пятерых или более детей.

Об этом пишет специализированное издание "На пенсии" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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При каких условиях можно получить доплату к пенсии

Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", многодетные женщины имеют право на досрочный уход на пенсию после достижения 50-летнего возраста. Но только при условии, что они воспитали пять или более детей, по меньшей мере, до шестилетнего возраста и наработали минимум 15 лет страхового стажа.

Таким матерям назначают доплаты к пенсии за особые заслуги перед Украиной в сумме 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Выплачивают вместе с пенсией.

По состоянию на февраль 2023 прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составляет 2093 гривны. Таким образом, доплата составит 732,55 гривны.

Повышение пенсий 2023 - кто получит доплату 700 грн

Может ли получать пенсию многодетный отец

Как сообщают специалисты на сайте Бесплатная правовая помощь, по выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пяти или более детей осуществлялось родителем, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Какие документы подтверждают право на такой вид пенсии

Для назначения данного вида пенсии, кроме документов, удостоверяющих личность и подтверждающих приобретенный страховой стаж, представляются документы о рождении детей и воспитании их до шестилетнего возраста.

Факт рождения ребенка устанавливается на основании свидетельства о рождении, а его воспитание к указанному возрасту — на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка.

Когда подавать заявление о назначении досрочной пенсии

Когда подавать заявление о назначении досрочной пенсии

Заявление о назначении досрочной пенсии многодетным матерям можно подать в орган Пенсионного фонда Украины в срок не раньше, чем за один месяц до пенсионного возраста (50-летие для женщин) и желательно не позднее трех месяцев со дня достижения этого возраста.

При своевременном обращении пенсия будет назначаться со дня 50-летия. В случае обращения лица за назначением пенсии в более поздний срок пенсия будет назначаться со дня обращения.

Как оформить пенсию

Как оформить пенсию

Подавать заявления на назначение пенсии можно в электронном виде через сайт электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо иметь электронную подпись.

Чтобы подать заявление необходимо:

  • зайти на сайт е-услуг ПФУ;
  • выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии";
  • ознакомиться с информацией и перейти по ссылке "Вход";
  • авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • в разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", дать согласие на дистанционное информирование, нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии — "Пенсия по возрасту";
  • ответить на вопросы анкеты-опроса и дать согласие на передачу и обработку персональных данных;
  • прикрепить скан-копии необходимых документов, в частности, документов о рождении детей;
  • подписать заявление с помощью КЭП и нажать Подписать и отправить в ПФУ.

Больше о пенсиях и доплатах

Напомним, мы писали, что в 2023 году пенсионерам продолжат производить доплаты даже несмотря на то, что общего повышения выплат не будет в связи с экономией средств на фоне войны. Речь идет о доплатах четырем категориям граждан.

В этом году украинцев ждет сразу несколько нововведений в сфере пенсионного обеспечения. В частности, изменятся требования к выходу на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали, что в Украине некоторые категории граждан имеют право на существенную доплату к пенсиям. Речь идет об участниках боевых действий (УБД), которым не только позволено досрочно выходить на пенсию, но и получать доплаты.

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