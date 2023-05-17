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Южная Корея предоставит Украине финансовую помощь

17 мая 2023 10:10
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Южная Корея предоставит Украине финансовую помощь
Елена Зеленская с президентом Южной Кореи Юном Сок Йолем. Фото: twitter.com
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

В среду, 17 мая, Южная Корея подписала соглашение с Украиной о своем плане предоставления пакета финансовой помощи в размере 130 млн. долларов. Документ был подписан буквально на следующий день после того, как первая леди Елена Зеленская обратилась к президенту Южной Кореи Юн Сок Йолю с просьбой о военной помощи.

Об этом пишет Reuters .

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Детали соглашения о предоставлении помощи Украине

Вице-премьер-министр и министр экономики и финансов Южной Кореи Чу Кён Хо и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали соглашение о пакете помощи, который будет состоять из пожертвований и кредитов. Совокупный размер финансовой помощи составил 130 млн. долларов.

Во вторник, 16 мая, Первая леди Украины Елена Зеленская начала визит в Республику Корею, в рамках которого примет участие в конференции "Азиатское лидерство". Она прибыла в качестве специальной посланницы украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, в ООН посчитали , сколько средств нужно Украине для восстановления своей инфраструктуры. Мировые эксперты считают, что, несмотря на финансовую помощь со стороны международных организаций, экономика Украины в этом году будет находиться в стагнации.

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