ПриватБанк рассказал о рекордном количестве новых счетов осенью — детали

Банковская карта в руках. Фото: google.com

Государственное финучреждение "ПриватБанк" сообщило о рекордном количестве некоторых новых счетов осенью 2023 года. В банке объяснили, с чем связана положительная динамика.

Об этом информирует пресс-центр "ПриватБанка".

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Подробнее о рекордном числе новых счетов

Как отмечают в ПриватБанке, речь идет об активизации со стороны клиентов бизнес-сегмента, что свидетельствует о постепенном возобновлении экономических процессов в стране.

Так, в сентябре банк открыл более 24,5 тысячи счетов юридических лиц и предпринимателей. Такой показатель стал рекордным с начала полномасштабной войны.

"Это свидетельствует об активизации экономического развития страны", — подчеркнул член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев.

Он отметил, что специалисты финучреждения постоянно усовершенствуют и упрощают процессы открытия счетов для бизнес-клиентов, а также работают над всесторонней поддержкой предпринимательства.

В частности, в октябре совместно с "Дія.Бізнес" и Mastercard" банк запустил первый национальный акселератор для предпринимателей "Власне". Там начинающие и опытные предприниматели могут получить мощную образовательную и материальную базу для развития собственного дела.

Согласно исследованию компании CBR в июле-августе этого года, некоторые украинские предприниматели предпочитают среди финучреждений "ПриватБанк". Так, его считают основным банком для своего бизнеса:

45% — юридических лиц;

61% — предпринимателей.

Что известно о госпрограмме "Власне"

На днях ПриватБанк запустил национальную акселерационную программу "Власне" для предпринимателей. В ее рамках бизнесу суммарно предоставят 4 млн гривен. Программа предлагает образовательную, менторскую и финансовую поддержку, ориентированную на микро-, малый и средний бизнес.

В конце обучения все участники представляют бизнес-концепции, из которых выберут около 30 победителей и дадут по 100 тыс. грн каждому. 10 из них сразятся за звание суперфиналиста с призом в 800 тыс. грн.

Средства могут быть направлены на разработку продуктов, маркетинговые исследования, новое оборудование, инвестиционные цели на развитие бизнеса.

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Напомним, размеры единого социального взноса (ЕСВ) и ставки единого налога, которые будут уплачивать ФЛП с 1 января 2024 года, несколько изменятся. Правительство изменило показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума, от которых они зависят.

Также мы писали, что в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.