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Налоги в Украине: как изменятся ставки в 2024 году

18 сентября 2023 11:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги в 2024 году несколько изменятся — какие будут ставки
Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году, согласно планам правительства, официального повышения налогов в Украине не будет. Однако из-за увеличения уровня минимальных стандартов часть налоговых ставок все же вырастет.

Об этом пишет Obozrevatel.

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Налоговые ставки в 2024 году

В утвержденном Кабинетом министров проекте Госбюджета-2024 не закладывали более высокие налоговые ставки, однако они повысятся из-за других факторов.

Так, изменятся налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП), зависящие от размера социальных стандартов, которые изменятся в следующем году. На фоне роста минимальной зарплаты единый социальный взнос повысится следующим образом:

  • до 1562 грн — с января по июль 2024 года;
  • до 1760 грн — с июля 2024 года по январь 2025 года;
  • до 1841 грн — в 2025 году;
  • до 1970 грн — в 2026 году.

Прожиточный минимум для трудоспособного влияет на налог для физлиц-предпринимателей, находящихся на I группе налогообложения. Речь идет о 10% от уровня прожиточного минимума. Поэтому размер налога станет таким:

  • в 2024 году — 302,8 гривны;
  • в 2025 году — 330,1 гривны;
  • в 2026 году — 355,8 гривны.

Что говорят в правительстве

Ранее глава Министерства финансов Сергей Марченко сообщил, что в ведомстве не планируют вносить изменения в Налоговый кодекс Украины на 2024 год.

"Мы не намерены вносить отдельные изменения в Налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильной во время войны", — подчеркнул Марченко.

Также он рассказал, что налог на доходы физических лиц Министерство финансов собирается перераспределить на "военный" НДФЛ, поступающий в местные бюджеты.

Его планируют отправить в общий фонд госбюджета на сектор безопасности и обороны. Дискуссии вокруг этого вопроса продолжаются.

В то же время глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине до 2030 года намерены реформировать налоговую систему. Уже идет работа над национальной стратегией доходов.

Что еще стоит знать

Напомним, с июля 2023 года Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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