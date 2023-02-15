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Налоговая амнистия: сколько денег задекларировали украинцы и будут ли наказывать других

15 февраля 2023 21:13
lis.jpg - Ксения Лисновская
Налоговая амнистия — сколько денег задекларировали украинцы
Граждане задекларировали 6 млрд гривен
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине в рамках налоговой амнистии, которая подходит к концу 1 марта 2023 года, украинцы задекларировали 6 миллиардов гривен. Государственный бюджет получил из них 372 млн гривен.

Об этом сообщил пресс-центр Государственной налоговой службы Украины.

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Что подлежит декларированию

В рамках налоговой амнистии граждане могут задекларировать имущество, деньги и активы, происхождение которых не имеет четкого объяснения.

Под декларирование подпадают любые активы физического лица, полученные в результате доходов, с которых не уплатили налоги до 1 января 2021 года. Кампания стартовала еще в сентябре 2021-го и должна была длиться ровно год, однако сроки подачи деклараций решили продлить до 1 марта 2023 года.

Декларации следует подавать в органы Государственной налоговой службы. Это должны делать лично плательщики через Электронный кабинет.

Из задекларированных активов нужно будет оплатить сбор в 5% по отношению к валютным ценностям на счетах в украинских банках; 9% по отношению к валютным ценностям — в иностранных финансовых учреждениях; 2,5% по номинальной стоимости государственных облигаций, приобретенных с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года.

Что можно задекларировать:

  • валюту (кроме наличных);
  • ценные бумаги;
  • движимое и недвижимое имущество;
  • доли в юридических лицах.

В случае уплаты сборов государство будет гарантировать освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства. Также гарантируется неразглашение сведений в декларациях.

Что ждет тех, кто не подаст декларацию

Налоговая служба будет иметь право по умолчанию решить, что у такого гражданина Украины есть такое имущество и средства:

  • 400 тысяч гривен;
  • квартиры общей площадью до 120 кв. м, или дом — до 240 кв. м;
  • земельный участок в пределах безвозмездной приватизации;
  • один автомобиль.

Поскольку налоговая амнистия — добровольная, украинцы не обязаны в обязательном порядке декларировать свое имущество и сбережения. Сейчас никакого наказания не предусмотрено.

Чиновники, депутаты, госслужащие не имеют права на налоговую амнистию.

Напомним, в Украине расширили круг лиц, которые должны подать декларацию в 2023 году. Теперь отчитываться должны граждане, которые получали международную помощь на фоне войны, в частности, воспользовались правом защиты в иностранных государствах.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля 2023 года собираются отменить единую льготную систему налогообложения для бизнеса, которая предусматривала уплату только 2% от дохода (до войны было 5%). Кабинет министров поддержал соответствующий законопроект, его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.

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