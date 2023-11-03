Как Налоговая отслеживает использование бизнесом РРО при расчетах в Интернете

Регистратор расчетных операций. Фото: rro-info.com.ua

Государственная налоговая служба Украины напоминает об обязательном использовании регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Соответствующее разъяснение обнародовала пресс-служба Государственной налоговой службы.

Читайте также:

Кто, когда и как должен использовать РРО

В ГНС акцентируют, что субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов при продаже товаров (оказании услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг обязаны, в частности, проводить расчетные операции на полную сумму покупки (предоставления услуги).

Расчетные операции должны производиться через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций или через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО.

При этом должны создаваться в бумажной и/или электронной форме соответствующие расчетные документы, подтверждающие выполнение расчетных операций. Или в случаях, предусмотренных Законом № 265, должны применяться зарегистрированные в установленном порядке расчетные книги.

Как Налоговая контролирует бизнес

В Налоговой службе подчеркивают, что территориальными органами ГНС на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ информации, размещенной на доступных сайтах, интернет-площадках, платформах, и устанавливаются факты нарушения требований порядка проведения расчетных операций субъектами хозяйствования при осуществлении продаж товаров через Интернет.

Также вышеуказанная информация поступает через чат-бот ГНС StopViolationBot, Контакт-центр Информационно-справочного департамента ГНС и другие виды коммуникации.

Так, в октябре 2023 года во время проведения фактических проверок территориальными органами ГНС установлены факты нарушений порядка проведения расчетов субъектами хозяйствования в сети Интернет, в частности, продажа товаров без применения РРО/ПРРО и без выдачи расчетного документа, который подтверждает факт проведения расчетной операции.

ГНС акцентирует внимание на том, что соблюдение требований законодательства, непосредственно или косвенно связанного с пополнением казны, является почетной и бескомпромиссной обязанностью каждого налогоплательщика нашего государства!

Кроме того, выдача чеков РРО/ПРРО является возможностью для покупателей товаров защитить свои права в качестве потребителя.

ГНС надеется на высокий уровень правового сознания хозяйствующих субъектов и надлежащее и добросовестное исполнение обязанностей налогоплательщиками Украины.

Напомним, плановые документальные проверки бизнеса в Украине вернут с 1 декабря, а не с 1 ноября, как планировалось ранее.

Предусматривается возобновление проверок трех категорий налогоплательщиков — осуществляющих деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции; в сфере игорного бизнеса; предоставления финансовых и платежных услуг.

Кроме того, с плановыми проверками придут к тем предприятиям, у которых до войны, в 2021 году:

уровень уплаты налога на прибыль предприятий и НДС были ниже 50% по отрасли;

дебиторская задолженность вдвое больше, чем кредиторская;

годовая сумма дохода составила более 10 млн грн, а общий объем расходов — более 75% суммы годового дохода.

Тем временем в парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести специальный налоговый режим для неофициально занятых лиц с базовой ставкой 6% от оборота. По замыслу инициаторов, такой спецрежим должен стать эффективной альтернативой упрощенному режиму налогообложения физлиц-предпринимателей единым налогом. Законопроект зарегистрирован под номером10166.

Обо всех "за" и "против" возможного введения спецрежима налогообложения неофициально занятых лиц читайте в эксклюзивном материале Новини.LIVE.