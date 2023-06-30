Биткоин упал после заявления Байдена в Чикаго

Президент Джо Байден намекнул, что у крипто-инвесторов США начинаются непростые времена. Фото: nara.getarchive.net

Президент США Джо Байден продолжает обвинять крипто-инвесторов в уплате налогов не в полном объеме. Как рынок криптовалют отреагировал на это заявление.

Байден на днях представил комплексную экономическую стратегию под названием Bidenomics в Чикаго. Курс направлен прежде всего на поддержку среднего класса.

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В ходе выступления глава государства подчеркнул необходимость уменьшения поддержки корпораций, хедж-фондов и обеспеченных инвесторов, в том числе и крипто-инвесторов.

Известно, что американские крипто-инвесторы порой организуют фиктивные продажи с целью снижения налоговых отчислений. По мнению Байдена, из-за этого госбюджет не получает миллиарды. Поэтому все эти налоговые лазейки нужно перекрыть.

Эти слова Байдена вызвали критику и немалую обеспокоенность среди членов крипто-сообщества.

Быстрые последствия речи Байдена

Биткоин потерял в сутки 1%, но все еще торгуется выше отметки 30 тыс. дол.

Ethereum упал на 1,5% до 1835 долларов.

Монеты Cardano и Ripple просели более чем на 3%.

Другие криптовалюты из первой десятки торгуются по более низким ценам.

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