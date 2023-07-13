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Наказание в сфере валютного законодательства ужесточили: какие теперь штрафы

13 июля 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — банки ждут серьезные наказания
Иностранная валюта в кассе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ужесточены наказания в сфере валютного законодательства. Теперь банкам придется платить большие штрафы в случае нарушений.

Это предусмотрено постановлением Национального банка Украины (НБУ) №80.

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Ужесточение ответственности банков

Согласно постановлению, НБУ пересмотрел применение финансового наказания за самые распространенные виды нарушений в вопросе борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем/финансированием терроризма. Теперь действуют следующие штрафы:

  • если банк нарушил требования законодательства в этой сфере по вопросу управления рисками — до 50 млн гривен;
  • если внутренние документы по вопросам ПИК/ФТ не отвечают требованиям — до 1 млн гривен.

Пересмотрел и увеличил регулятор максимальные размеры штрафов за основные нарушения в сфере борьбы с финансированием терроризма:

  • если банк нарушил требования по проверке клиентов — до 50 млн гривен;
  • если финучреждение нарушило требования в сфере борьбы с отмыванием доходов по платежным операциям или переводам — до 10 млн гривен;
  • если банк ненадлежаще применил к клиентам, которые являются РЕРs (политически значимые лица), риск-ориентированный подход, в частности, установил риск необоснованного уровня, принял по ним непропорциональные меры согласно категории риска — до 10 млн гривен.

Также Нацбанк увеличил предельные размеры штрафов за основные нарушения в вопросе валютного законодательства:

  • за нарушение банком норм валютного законодательства в осуществлении расчетов по операциям, торговле валютой, правилам перевода валютных ценностей, трансграничного перемещения, выполнении валютного надзора — от 1 млн гривен за одну операцию и от 10 млн гривен по сумме;
  • за несоблюдение финучреждением требований по мерам защиты — до 1 млн гривен;
  • за более существенные нарушения, в частности, недопущение к проверке или созданию препятствий по осуществлению проверки представителями НБУ, игнорирование финучреждением анализа, проверки данных о валютных операциях — доля в 1% от объема зарегистрированного уставного капитала банка;
  • за несущественные нарушения банком норм валютного законодательства по вопросу процедуры осуществления расчетов по операциям с валютой, в торговле валютой, ненадлежащем осуществлении валютного надзора — до 400 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины ослабил некоторые валютные ограничения. Таким образом, украинские заемщики смогут погасить некоторые свои обязательства.

Также сообщалось, что в Украине ослабили контроль за финансовыми счетами "политически значимых лиц". Регулятор принял решение повысить предел на объемы операций для такой категории людей.

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