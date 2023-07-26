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Спрос на потребительские кредиты растет: какие займы берут украинцы во время войны

26 июля 2023 13:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредиты в Украине — банки фиксируют рост спроса на займы
Деньги на кассе банка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы во время войны активизировались в вопросе оформления потребительских кредитов. Банки тоже увеличили количество одобрения заявок для населения.

Такие данные опроса среди банков приводит Национальный банк Украины (НБУ).

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Займы для бизнеса и населения

Как свидетельствуют результаты ежеквартального опроса, объем займов для бизнеса и населения в следующие четыре квартала также в дальнейшем продолжит расти.

Отмечается, что банки впервые с начала войны заявили о росте доли одобренных заявок на кредиты, предоставленные бизнесу. Несмотря на это, займы для крупных предприятий оформляют все меньше.

В частности, фиксируют больший спрос на корпоративные кредиты во втором квартале. Речь идет главным образом о гривневых займах, предусмотренных для малого и среднего бизнеса. Финучреждения ожидают роста спроса на бизнес-кредиты в третьем квартале.

Примечательно, что положительные тенденции фиксируются в вопросе ипотеки. Число таких кредитов растет третий квартал подряд. Также вырос спрос на потребительские кредиты — впервые с четвёртого квартала 2021 года. Аналитики объясняют, что это продиктовано более низкими процентными ставками. В третьем квартале банки прогнозируют рост спроса населения на кредиты.

Констатировали банки повышение кредитных стандартов для бизнеса во втором квартале. Прежде всего для долгосрочных и валютных займов. В то же время, в третьем квартале финучреждения планируют впервые с начала войны ослабить корпоративные стандарты кредитования для малого и среднего бизнеса в Украине по краткосрочным и гривневым кредитам. При этом намерены повысить кредитные стандарты для долгосрочных и валютных займов.

Примечательно, что для населения банки смягчают стандарты кредитов второй квартал подряд. Также планируется снижать стандарты одобрения в третьем квартале для ипотечных и потребительских кредитов, добавили в НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине показатели регистрации компаний и ФЛП в первом полугодии восстановились до уровня, находившегося до войны. Аналитики считают это положительным сигналом украинской экономики.

Также мы писали, что в Кабинете министров сообщили о задержках с решениями по предоставлению государственных микрогрантов для сферы бизнеса. Причиной называют большое количество заявок и популярность программы "Власна справа" среди украинцев.

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