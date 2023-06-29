Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Спрос на валюту растет: какой объем долларов и евро завезли банки arrow

Спрос на валюту растет: какой объем долларов и евро завезли банки

29 июня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Валюта в Украине — как изменился спрос на доллары и евро
Американская валюта в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в прошлом месяце существенно вырос спрос на иностранную наличную валюту. Банки в общей сложности ввезли в страну 823 млн долларов.

Такие данные приводит пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Спрос на валюту

Согласно данным НБУ, в мае финучреждения ввезли наличной валюты на 11 миллионов долларов больше против показателя в апреле.

валюта
Источник: НБУ

В частности, серьезно подскочил объем наличного евро — с 41 миллиона до 117 миллионов в долларовом эквиваленте. Завезли 93 миллиона долларов, что на 53 миллиона больше, чем в предыдущем месяце.

валюта
Источник: НБУ

В целом с начала года украинские финучреждения ввезли в Украину рекордный за время войны объем наличной иностранной валюты. На фоне этого в марте банки резко опустили курс доллара — до 38 из 40 гривен за доллар. При этом в апреле американская валюта упала до 37,6 гривны.

В среднем курс наличного евро в январе-мае снизился с 41,8 гривны до 41 гривны за евро. Очевидно, что украинцы в определенной степени начали отдавать предпочтение евро.

Напомним, что Национальный банк гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.

Также НБУ ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Израиль — Украина — самый серьезный кризис в отношениях

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз