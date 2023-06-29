Валюта в Украине — как изменился спрос на доллары и евро

Американская валюта в руках. Фото: google.com

В Украине в прошлом месяце существенно вырос спрос на иностранную наличную валюту. Банки в общей сложности ввезли в страну 823 млн долларов.

Такие данные приводит пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Согласно данным НБУ, в мае финучреждения ввезли наличной валюты на 11 миллионов долларов больше против показателя в апреле.

Источник: НБУ

В частности, серьезно подскочил объем наличного евро — с 41 миллиона до 117 миллионов в долларовом эквиваленте. Завезли 93 миллиона долларов, что на 53 миллиона больше, чем в предыдущем месяце.

Источник: НБУ

В целом с начала года украинские финучреждения ввезли в Украину рекордный за время войны объем наличной иностранной валюты. На фоне этого в марте банки резко опустили курс доллара — до 38 из 40 гривен за доллар. При этом в апреле американская валюта упала до 37,6 гривны.

В среднем курс наличного евро в январе-мае снизился с 41,8 гривны до 41 гривны за евро. Очевидно, что украинцы в определенной степени начали отдавать предпочтение евро.

Напомним, что Национальный банк гарантировал стабильность валютному рынку. Регулятор решил сохранить учетную ставку на уровне действующих 25% годовых.

Также НБУ ужесточил наказание банков за нарушение правил по вопросу противодействия отмыванию средств, полученных противоправным путем, и валютного законодательства. Регулятор ожидает, что это повысит ответственность финучреждений.