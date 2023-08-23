Микрокредиты набирают популярность — какие суммы одолжили украинцы в 2023 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2023 году резко выросла популярность микрокредитов среди населения. Украинцы ежемесячно оформляют почти в 1,5 раза займов больше, чем в 2022 году.

Такие данные приводят аналитики портала Opendatabot.

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Сколько микрокредитов оформили украинцы

Согласно этим данным, количество выданных гражданам микрокредитов растет ежеквартально, при этом средняя сумма займа каждый раз уменьшается.

Так, за полгода украинцам выдали 3,88 млн микрокредитов суммарно на 18,4 млрд гривен. В то время как за весь прошлый год оформили микрозаймов на 23,9 млрд гривен. В среднем сумма кредита, а также темпы прироста количества взятых микрозаймов во втором квартале сократились против показателей первого.

После падения сферы МФО в начале войны в среднем в этом году граждане берут 650 тысяч микрозаймов ежемесячно. Сумма практически в 1,5 раза больше показателя 2022 года, однако в 1,8 раза меньше, чем было до войны. В 2021 году ежемесячно выдавали гражданам в среднем 1,17 млн микрокредитов.

Средний объем кредита сократился во втором квартале: на 7% — с 4,931 тыс. грн до 4,56 тыс. грн. Для сравнения, в 2022 году во втором квартале средняя сумма составила 3,81 тыс. грн., во втором квартале 2021 года — 4,46 тыс. грн.

Источник: Opendatabot

В целом украинцы задолжали МФО 8,9 млрд гривен, что в 1,7 раза меньше показателя на 1 июля 2021 года, когда составляла 14,9 млрд грн, и на 22% меньше суммы долга на конец первого полугодия 2022 года (11,4 млрд грн).

Задолженность по кредитам продолжает расти: +1,4% за квартал. По сравнению с началом текущего года, когда прирост за квартал достиг 9,4%, рост долга несколько снизился.

Источник: Opendatabot

За время войны количество зарегистрированных финкомпаний сократилось на треть: с 935 до 629.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется кардинальное изменение правил выдачи микрокредитов. В частности, намерены существенно ограничить процентные ставки по ним.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) с 11 сентября 2023 года введет новые правила для банков. Регулятор уравняет нормативы обязательного резервирования финучреждениями по финансам юридических лиц по признаку срочности.