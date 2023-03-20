Посевная 2023: что будут сеять аграрии

Нардеп озвучил планы на посевную 2023

В Украине стартовала уже вторая посевная кампания с момента полномасштабного вторжения. Аграрии из-за заминирования будут засевать не все поля, а одну из зерновых культур фермеры в этом году вообще не будут выращивать в Украине.

Посевы какой из нишевых культур не состоятся и почему, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"План в этом году как всегда максимальный, но меняются посевы. Аграрии больше будут сеять сои, рапса, также увеличиваются посевы нишевых культур и овощей. На 15-20% уменьшатся посевы кукурузы из-за проблем, которые были прошлой осенью. Тогда были дожди и по сей день не вся кукуруза собрана и ее достаточно" , — сказал Соломчук.

По его словам, дефицита зерновых не будет, аграрии также планируют избежать дефицита овощей, в частности лука.

"Этот год многие малые хозяйства увеличивают свои площади именно под овощи, чтобы не было дефицита, импорта. Потому что импорт повышает цену, она сейчас на лук слишком высокая", — добавил Соломчук.

Напомним, в условиях полномасштабной войны людей в этом году снова призывают сажать овощи, чтобы обеспечить себя овощами.