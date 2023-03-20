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Посевная 2023: какую из культур не будут сеять в Украине и почему

20 марта 2023 16:06
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Посевная 2023: что будут сеять аграрии
Нардеп озвучил планы на посевную 2023
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине стартовала уже вторая посевная кампания с момента полномасштабного вторжения. Аграрии из-за заминирования будут засевать не все поля, а одну из зерновых культур фермеры в этом году вообще не будут выращивать в Украине.

Посевы какой из нишевых культур не состоятся и почему, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

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Дмитрий Соломчук

"План в этом году как всегда максимальный, но меняются посевы. Аграрии больше будут сеять сои, рапса, также увеличиваются посевы нишевых культур и овощей. На 15-20% уменьшатся посевы кукурузы из-за проблем, которые были прошлой осенью. Тогда были дожди и по сей день не вся кукуруза собрана и ее достаточно" , — сказал Соломчук.

По его словам, дефицита зерновых не будет, аграрии также планируют избежать дефицита овощей, в частности лука.

"Этот год многие малые хозяйства увеличивают свои площади именно под овощи, чтобы не было дефицита, импорта. Потому что импорт повышает цену, она сейчас на лук слишком высокая", добавил Соломчук.

Напомним, в условиях полномасштабной войны людей в этом году снова призывают сажать овощи, чтобы обеспечить себя овощами.

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