Посевная 2023: что будут сеять аграрии

Посевная 2023: какую из культур не будут сеять в Украине и почему
В Украине стартовала уже вторая посевная кампания с момента полномасштабного вторжения. Аграрии из-за заминирования будут засевать не все поля, а одну из зерновых культур фермеры в этом году вообще не будут выращивать в Украине.
Посевы какой из нишевых культур не состоятся и почему, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
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"План в этом году как всегда максимальный, но меняются посевы. Аграрии больше будут сеять сои, рапса, также увеличиваются посевы нишевых культур и овощей. На 15-20% уменьшатся посевы кукурузы из-за проблем, которые были прошлой осенью. Тогда были дожди и по сей день не вся кукуруза собрана и ее достаточно" , — сказал Соломчук.
По его словам, дефицита зерновых не будет, аграрии также планируют избежать дефицита овощей, в частности лука.
"Этот год многие малые хозяйства увеличивают свои площади именно под овощи, чтобы не было дефицита, импорта. Потому что импорт повышает цену, она сейчас на лук слишком высокая", — добавил Соломчук.
Напомним, в условиях полномасштабной войны людей в этом году снова призывают сажать овощи, чтобы обеспечить себя овощами.