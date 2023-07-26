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Правоохранители взялись за тендеры и закупки по отстройке: где начнутся проверки

26 июля 2023 11:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тендеры по отстройке будут контролировать правоохранители — где начнутся проверки
Сотрудники строительной сферы. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Киевской области, жилищный фонд которой серьезно пострадал во время российского вторжения в начале 2022 года, устроят проверки всех тендеров и закупок по отстройке. Теперь соответствующие процессы будут контролироваться правоохранителями.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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По словам руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко, он лично инициировал проверку правоохранительными органами всех тендеров и закупок по восстановлению поврежденных объектов области. Процесс восстановления в Киевской области должен быть открытым, публичным и подотчетным.

"Обратился в правоохранительные органы с просьбой провести полную объективную проверку всех тендеров и закупок по восстановлению инфраструктуры Киевщины. Если будут выявлены факты злоупотреблений, будут отвечать все причастные", — подчеркнул чиновник.

Руководитель ОВА призвал присоединиться к проверке специалистов других контролирующих органов. Речь идет о Государственной аудиторской службе, Госказначействе, Антимонопольном комитете.

Также планируется создать координационный совет с участием иностранных специалистов, которые будут контролировать использование средств, предусмотренных на восстановление.

Согласно открытым данным, с момента деоккупации Киевской области отстроили около 12 тысяч объектов. В основном частные и многоквартирные здания. В частности, сейчас разрушенные дома восстанавливают в Ирпене, Гостомеле и Бородянке.

Что еще стоит знать

Напомним, за год полномасштабной войны Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на десятки миллиардов долларов. Тысячи жилых домов были разрушены в результате агрессии РФ. Власти Украины уже занимаются компенсациями пострадавшим семьям, чьи квартиры или частные дома были разрушены. Новини.LIVE рассказал, кто может получить компенсацию за разрушенное жилье и как рассчитать ее приблизительную сумму.

Также мы писали, что глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, будут ли компенсации людям, самостоятельно отремонтировавшим имущество.

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