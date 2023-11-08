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Прибыли банков за год побили все предыдущие рекорды — новые данные НБУ

8 ноября 2023 09:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки получили рекордную прибыль в 2023 году — новые данные НБУ
Касса банковского учреждения. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине платежеспособные банки продолжают констатировать рекордные суммы доходов за время войны. В частности, за девять месяцев текущего года получили 109,9 млрд гривен чистой прибыли против 7,4 млрд гривен предыдущего года.

Новые данные были обнародованы в пресс-центре Национального банка Украины (НБУ).

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Подробнее о доходах финучреждений

Как отмечается, главным фактором доходности сектора является рост процентных доходов, в первую очередь от высоколиквидных активов.

В частности, операционный доход финучреждений с начала года повысился на 17,9% г/г, размер чистого процентного дохода — на 38,7% против показателя января — сентября предыдущего года.

В Нацбанке отмечают, что, несмотря на увеличение процентных расходов из-за повышения процентных ставок по депозитам, процентные доходы выросли существеннее.

Размер чистого комиссионного дохода за январь-сентябрь повысился на 5,4% г/г. Тем не менее, темпы роста несколько замедлились, в том числе в связи со слабым наращиванием операций с платежными карточками.

Объем чистой операционной прибыли до отчислений в резервы вырос на 23,9% р/с — до 139 млрд гривен.

В то же время отчисления в резервы под ущерб от активных операций опустились против показателя предыдущего года более чем на 94%. С начала полномасштабной войны украинские финучреждения сформировали резервы под кредиты в 104 млрд гривен.

При этом рентабельность капитала сектора по состоянию на 1 октября текущего года составила почти 57% по сравнению с 4,3% в прошлом году. Начисленный за это время налог на прибыль превысил годовой показатель наиболее прибыльного довоенного 2021 года, отметили в НБУ.

Только у шести банков из 63 платежеспособных учреждений есть убытки, совокупно — 155 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, решение о прекращении банковской лицензии и последующей ликвидации АО "Украинский строительно-инвестиционный банк" принял Национальный банк Украины. Соответствующее решение было принято 5 октября.

Также мы писали, что Национальный банк Украины призвал украинские банки строже контролировать карточки, находящихся в оккупации жителей, а также проживающих на освобожденных территориях.

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