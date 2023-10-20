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Приват24 не будет работать сегодня ночью — что произошло

20 октября 2023 21:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Приват24 не будет работать сегодня ночью — что произошло
Ілюстративне фото. Фото: PaySpace
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В ночь на 21 октября ПриватБанк проводит регламентные работы. В результате, операции с карточками будут на паузе до 5 утра.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Приостановка работы

Сообщается, что во время проведения работ в субботу 21 октября с 00:00 до 5:00 утра временно будут недоступны операции с карточками, платежи в мобильном приложении Приват24, также "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Обычно банк проводит работы ночью, когда большинство клиентов отдыхает. В банке посоветовали клиентам подготовиться к этому заранее.

"Если вы должны совершить важные покупки и переводы в поздний час, учтите время проведения работ", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в банке рассказали, кто может получить кешбэк в размере 1 тысячи гривен. Также в Высшем Антикоррупционном Суде оставили дело в отношении топ-менеджеров ПриватБанка на 8,4 миллиарда гривен.

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