Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Люди стоят в очереди в банкомат АО "Приватбанк" во Львове. Фото: УНИАН

Государственное финучреждение "ПриватБанк" будет проводить плановые регламентные работы в ночь на 14 мая. Поэтому интернет-банкинг Приват24 временно не будет работать с 01:00 до 04:00.

Об этом сообщает Приватбанк.

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Приват24 временно не будет работать

"Обычно мы проводим работы ночью с субботы на воскресенье, когда большинство из вас отдыхают. Но если в настоящее время запланированы важные операции через Приват24, примите во внимание интервал проведения работ", — говорится в сообщении.

Кроме того, Приватбанк советует спланировать переводы и оплаты через Приват24 раньше времени или отложить планы до утра.

Напомним, что клиент государственного учреждения "ПриватБанк" рассказал о ситуации, когда "Доступная ипотека" стала обузой. Оказывается, банк может исключить граждан из участников программы по льготной ставке в 7% и выставить долг.

Также мы сообщали, что в государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали об объеме перечисленных средств через банк и Payoneer. С начала войны клиенты совершили около 1,2 млн переводов.

Добавим, что государственный ПриватБанк в условиях войны на три месяца предложит украинскому бизнесу льготы. Речь идет об услуге эквайринга.