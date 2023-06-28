Приват24 в очередной раз обновил функционал — что предлагают клиентам

Мобильное приложение "Приват24". Фото: itech.co.ua

Мобильное приложение "Приват24" в очередной раз обновило функционал. В частности, в этот раз речь идет о возможности перевыпуска карт банка.

Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения "ПриватБанк".

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Как отмечают в пресс-центре, в новой версии приложения ПриватБанк предоставил обновленную возможность по перевыпуску карт.

Теперь у клиентов есть возможность заказывать новые пластиковые карты с доставкой по стране через отделения и почтоматы украинской логистической компании "Новая почта".

Источник: Privatvank.ua

Кроме того, обновили услугу "Добро" для донатов на благотворительность.

Теперь актуальное собрание и специальные проекты от финучреждения, государственные программы, а также благотворительные фонды будут собраны в одном месте, добавили в пресс-службе.

Ранее "Приват24" предложил новое единственное меню "Коммуникации". Там клиенты банка могут связаться с представителями финучреждения через:

"Помощь онлайн";

мессенджеры Viber или Telegram;

по прямому номеру телефона.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее украинцам предоставили возможность получать международные переводы от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в ПриватБанке через систему PrivatMoney.

Также находящимся в Польше украинцам смогут осуществлять денежные переводы в Украину через Western Union в ПриватБанке бесплатно. Опция будет доступна с апреля по середину сентября 2023 года.