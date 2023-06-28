Приват24 в очередной раз обновил функционал — что предлагают клиентам

"Приват24" вновь обновил функционал: что предлагают клиентам
Мобильное приложение "Приват24" в очередной раз обновило функционал. В частности, в этот раз речь идет о возможности перевыпуска карт банка.
Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения "ПриватБанк".
Что изменится в "Приват24"
Как отмечают в пресс-центре, в новой версии приложения ПриватБанк предоставил обновленную возможность по перевыпуску карт.
Теперь у клиентов есть возможность заказывать новые пластиковые карты с доставкой по стране через отделения и почтоматы украинской логистической компании "Новая почта".
Кроме того, обновили услугу "Добро" для донатов на благотворительность.
Теперь актуальное собрание и специальные проекты от финучреждения, государственные программы, а также благотворительные фонды будут собраны в одном месте, добавили в пресс-службе.
Ранее "Приват24" предложил новое единственное меню "Коммуникации". Там клиенты банка могут связаться с представителями финучреждения через:
- "Помощь онлайн";
- мессенджеры Viber или Telegram;
- по прямому номеру телефона.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее украинцам предоставили возможность получать международные переводы от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета в ПриватБанке через систему PrivatMoney.
Также находящимся в Польше украинцам смогут осуществлять денежные переводы в Украину через Western Union в ПриватБанке бесплатно. Опция будет доступна с апреля по середину сентября 2023 года.
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