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Приватбанк: автоматическое продление депозита можно отменить

16 мая 2023 04:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Приватбанк: автоматическое продление депозита можно отменить
Украинские деньги: купюры номиналом в 500 грн. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В большинстве украинских банков существует услуга автоматического продления депозита после его окончания. Это происходит, если клиент не захотел убрать эту метку.

Бывает и так, что клиент по невнимательности просто забывает ее убрать. В таком случае банк успокаивает, беспокоиться не стоит. Это можно поправить. Рассказывает издание MC.today.

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В банке сообщили, что сама кнопка "Отказ от продления" появляется не сразу.

  • за месяц до истечения срока вклада,
  • для вкладов на 1 месяц кнопка доступна через 5 дней после оформления или продления и доступна с 08:30 до 22:00.

Отказаться от автоматического продления вкладов можно на сайте "Приват24", в приложении "Мои вклады" или в отделении банка.

По сроку можно закрыть вклад в течение 5 календарных дней с даты окончания срока. Возможность отказа от продолжения доступна для всех типов вкладов.

Исключение составляет только "ПриватВклад" и Услуга накопления "Копилка".

Сама выплата средств производится в онлайн-режиме (деньги поступают сразу после расторжения).

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд гарантирования вкладов физических лиц инвестировал (ФГВФЛ) в государственные ценные бумаги более 21 млрд грн. Это удалось сделать за счет временно свободных средств.

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