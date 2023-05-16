Приватбанк: автоматическое продление депозита можно отменить

Украинские деньги: купюры номиналом в 500 грн. Фото: УНИАН

В большинстве украинских банков существует услуга автоматического продления депозита после его окончания. Это происходит, если клиент не захотел убрать эту метку.

Бывает и так, что клиент по невнимательности просто забывает ее убрать. В таком случае банк успокаивает, беспокоиться не стоит. Это можно поправить. Рассказывает издание MC.today.

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Советы от Приватбанка

В банке сообщили, что сама кнопка "Отказ от продления" появляется не сразу.

за месяц до истечения срока вклада,

для вкладов на 1 месяц кнопка доступна через 5 дней после оформления или продления и доступна с 08:30 до 22:00.

Отказаться от автоматического продления вкладов можно на сайте "Приват24", в приложении "Мои вклады" или в отделении банка.

По сроку можно закрыть вклад в течение 5 календарных дней с даты окончания срока. Возможность отказа от продолжения доступна для всех типов вкладов.

Исключение составляет только "ПриватВклад" и Услуга накопления "Копилка".

Сама выплата средств производится в онлайн-режиме (деньги поступают сразу после расторжения).

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд гарантирования вкладов физических лиц инвестировал (ФГВФЛ) в государственные ценные бумаги более 21 млрд грн. Это удалось сделать за счет временно свободных средств.