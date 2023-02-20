ПриватБанк блокирует некоторые счета без предупреждения — пояснение банка

Речь идет о лицах, зарегистрированных на оккупированных территориях

Государственное финучреждение "ПриватБанк" блокирует банковские счета некоторым клиентам. Речь идет о тех, кто зарегистрирован на оккупированных территориях.

Об этом говорится в отзывах на профильном портале Мinfin.

Клиентам блокируют счета

Так, одна из клиенток из-за границы написала, что ПриватБанк отказал в продолжении отношений в рамках закона "о противодействии финансированию терроризма".

"Это достаточно серьезное обвинение со стороны банка, никаких оснований или сомнительных операций (расходов, доходов) у меня не было. Была клиентом более 10 лет, теперь вообще непонятно, как поступить дальше, когда осталась за границей без средств", — говорится в сообщении.

С аналогичной проблемой столкнулась клиентка с временно оккупированной территории Херсона.

"Не смогла зайти в приложение "Приват24". Пишет: "в целях безопасности услуга недоступна. Обратитесь в чат или 3700". Поскольку я нахожусь на оккупированной территории в Херсонской области, позвонить по телефону я не могу", — пожаловалась она.

Что говорят в ПриватБанке

Представители ПриватБанка подтвердили факт прекращения обслуживания и попросили реквизиты карты другого банка для перевода средств.

В финучреждении объяснили это "требованиями действующего законодательства и нормативными правовыми актами НБУ".

"Банк как субъект первичного денежного мониторинга должен обеспечивать выявление денежных операций, подлежащих денежному мониторингу, до начала и в процессе их проведения", — пояснили в ПриватБанке.

Другие пользователи сети также отмечают, что кроме этого банка счета клиентам с оккупированных территорий массово блокируют и другие украинские финучреждения.

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Напомним, в Украине в работе терминалов и банкоматов ПриватБанка участились сбои на фоне отключений электроэнергии. О списании средств со счетов и их невыдаче жалуются клиенты.

ПриватБанк ввел новые правила использования кредитных средств для клиентов. Так, если банк сочтет, что сделки будут иметь высокий риск по погашению, они станут недоступны.

Платежеспособные банки за одиннадцать месяцев прошлого года получили 24,716 млрд грн прибыли. В рейтинге по доходности лидирует государственный ПриватБанк.