Счета украинцев под угрозой — почему ПриватБанк блокирует карты

Банковская карта. Фото: privatbank.ua

Государственное финучреждение "ПриватБанк" может заблокировать банковские счета клиентов и разорвать отношения, если те проигнорируют важные сообщения. В таком случае восстановить доступ будет невозможно.

Об этом рассказал один из клиентов ПриватБанка, пишет Tehnofan.

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Как пишет издание, клиент посетовал, что банковское учреждение расторгло с ним договор и заблокировало средства из-за того, что он не отреагировал на уведомление. В извещении говорилось о необходимости предоставления документального подтверждения источников доходов. Гражданин отметил, что не заметил никакого сообщения, впоследствии доступ к счету стал невозможен.

Мужчина обратился в банк, где ему рассказали, что средства заблокированы в связи с отсутствием реакции по просьбе банка в виде предоставления необходимых документов о происхождении средств.

У клиента были все документы, подтверждающие легальность происхождения средств, однако финучреждение не разблокировало счет и не возобновило расторгнутый договор. Замороженные средства банк обязался перечислить на счет другого банка.

"Никаких сообщений банк мне не пересылал. Вместо того чтобы набрать клиента и сообщить, что он должен предоставить документальное подтверждение источника доходов, то они сразу блокируют счет. Это как минимум не профессионально со стороны банка. Когда я принес все документы, которые хотели в банке, мне все равно не разблокировали счет, а сообщили, что средства будут перечислены на счет другого банка", — говорится в жалобе.

Что говорят в ПриватБанке

Представители финучреждения ответили на жалобу, отметив, что руководствовались действующим украинским законодательством и постановлениями Национального банка Украины (НБУ).

Там отметили, что банк должен осуществлять мониторинг всех клиентов, а в случае подозрительной операции или поступления на счет крупной нетипичной суммы для клиента, финучреждение имеет полное право просить документальное подтверждение происхождения средств.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" продолжают жаловаться на выдачу "изношенной валюты". Представители банка объяснили, как в таком случае поступать.

Также мы писали, что государственное финучреждение "Ощадбанк" осуществляет несанкционированные списания средств со счетов своих клиентов. Такое явление объясняют правилами, прописанными в рамках договора.