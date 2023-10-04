ПриватБанк в лидерах среди финучреждений по выручке — Индекс Opendatabot

ПриватБанк лидирует среди финучреждений по выручке: Индекс Opendatabot
Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавило список государственное финучреждение "ПриватБанк".
Об этом информирует Opendatabot.
Какие компании попали в Индекс Опендатабота
Там отметили, что на седьмой строчке в рейтинге среди всех отраслей — банковская сфера. Топ-10 компаний, являющихся лидерами в этой отрасли:
- ПриватБанк — 73,23 млрд гривен;
- Ощадбанк — 27,46 млрд гривен;
- Райффайзен Банк — 19,39 млрд гривен;
- ПУМБ — 15,45 млрд гривен;
- Универсал Банк — 15,39 млрд гривен;
- Смысл Банк — 13,91 млрд гривен;
- Укрсиббанк — 12,57 млрд гривен;
- ОТП Банк — 8,99 млрд гривен;
- Укргазбанк — 7,52 млрд гривен;
- Укрэксимбанк — 6,93 млрд гривен.
Индекс Опендатабота является аналитическим инструментом для оценки реального состояния и географии отечественного бизнеса, базирующейся на информации из госреестров, реестров Опендатабота, финансовой отчетности предприятий, информации о связях с Россией, санкционных списках, а также аналитических инструментов.
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Напомним, в 2023 году виртуальный банк из Украины под названием Monobank, функционирующий под лицензией "Универсал Банка", занял вторую строчку в стране по количеству выпущенных карточек. Соответствующую статистику составил Нацбанк Украины.
Также мы писали, банки отчитались о рекордных за всю историю независимости страны доходах. В частности, за восемь месяцев доход финучреждений составил 95,1 млрд грн.