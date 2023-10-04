ПриватБанк в лидерах среди финучреждений по выручке — Индекс Opendatabot

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавило список государственное финучреждение "ПриватБанк".

Об этом информирует Opendatabot.

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Какие компании попали в Индекс Опендатабота

Там отметили, что на седьмой строчке в рейтинге среди всех отраслей — банковская сфера. Топ-10 компаний, являющихся лидерами в этой отрасли:

ПриватБанк — 73,23 млрд гривен;

Ощадбанк — 27,46 млрд гривен;

Райффайзен Банк — 19,39 млрд гривен;

ПУМБ — 15,45 млрд гривен;

Универсал Банк — 15,39 млрд гривен;

Смысл Банк — 13,91 млрд гривен;

Укрсиббанк — 12,57 млрд гривен;

ОТП Банк — 8,99 млрд гривен;

Укргазбанк — 7,52 млрд гривен;

Укрэксимбанк — 6,93 млрд гривен.

Источник: Опендатабот

Индекс Опендатабота является аналитическим инструментом для оценки реального состояния и географии отечественного бизнеса, базирующейся на информации из госреестров, реестров Опендатабота, финансовой отчетности предприятий, информации о связях с Россией, санкционных списках, а также аналитических инструментов.

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Напомним, в 2023 году виртуальный банк из Украины под названием Monobank, функционирующий под лицензией "Универсал Банка", занял вторую строчку в стране по количеству выпущенных карточек. Соответствующую статистику составил Нацбанк Украины.

Также мы писали, банки отчитались о рекордных за всю историю независимости страны доходах. В частности, за восемь месяцев доход финучреждений составил 95,1 млрд грн.