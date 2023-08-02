ПриватБанк предоставит больше ипотек по программе "єОселя": как подать заявку в "Дії"
Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" предоставит большему количеству граждан жилье по государственной программе доступной ипотеки "єОселя". Банк расширил возможности кредитования.
Об этом информирует пресс-служба финучреждения.
Широкие возможности по программе "єОселя"
Как отмечают в пресс-службе, теперь, в рамках принятых правительством изменений в Постановление КМУ №856, подавать заявку на участие в программе смогут:
- ветераны войны;
- участники боевых действий;
- семьи погибших/умерших ветеранов войны и защитников;
- внутренние переселенцы;
- граждане, у которых нет собственного жилья, превышающего нормативную площадь (не более 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и 21 кв. метр — дополнительно на каждого из члена семьи).
По программе кредит на недвижимость можно оформить по льготной ставке в 7% годовых. Минимальный взнос — от 20%, срок кредитования — до 20 лет.
Программа ориентирована на первичный рынок недвижимости. Купить квартиру можно:
- в доме, которому не больше трех лет;
- в доме, который строится.
Как подать заявку в "Дії"
Граждане могут подавать заявки на участие в программе онлайн. Для этого нужно:
- выбрать в приложении "Дія" услугу "єОселя";
- внести данные о составе семьи и доходе;
- указать сведения о желаемом жилье;
- выбрать "ПриватБанк";
- заверить заявку "Дія.Подписью";
- получить ответ.
При этом условия участия в "єОселя" для военных, силовиков, медиков, учителей и ученых остаются неизменными. Для этих категорий граждан льготная ипотека еще более выгодна — 3% годовых.
Ранее мы писали, что в Украине стартовал очередной этап реализации государственной программы доступной ипотеки на жилье "єОселя". Оформить недвижимость в кредит смогут все желающие по льготной ставке при определенных условиях.
Также мы писали, что украинские банки прогнозируют рост спроса у населения и бизнеса на кредиты и ипотеки. В то же время ожидается усиление всех видов рисков, кроме ликвидности.