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ПриватБанк предоставит больше ипотек по программе "єОселя": как подать заявку в "Дії"

2 августа 2023 13:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк предоставит больше ипотек по программе єОселя — как подать заявку в Дії
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" предоставит большему количеству граждан жилье по государственной программе доступной ипотеки "єОселя". Банк расширил возможности кредитования.

Об этом информирует пресс-служба финучреждения.

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Широкие возможности по программе "єОселя"

Как отмечают в пресс-службе, теперь, в рамках принятых правительством изменений в Постановление КМУ №856, подавать заявку на участие в программе смогут:

  • ветераны войны;
  • участники боевых действий;
  • семьи погибших/умерших ветеранов войны и защитников;
  • внутренние переселенцы;
  • граждане, у которых нет собственного жилья, превышающего нормативную площадь (не более 52,5 кв. метра для семьи с одного человека (одинокое лицо) и 21 кв. метр — дополнительно на каждого из члена семьи).

По программе кредит на недвижимость можно оформить по льготной ставке в 7% годовых. Минимальный взнос — от 20%, срок кредитования — до 20 лет.

Программа ориентирована на первичный рынок недвижимости. Купить квартиру можно:

  • в доме, которому не больше трех лет;
  • в доме, который строится.

Как подать заявку в "Дії"

Граждане могут подавать заявки на участие в программе онлайн. Для этого нужно:

  • выбрать в приложении "Дія" услугу "єОселя";
  • внести данные о составе семьи и доходе;
  • указать сведения о желаемом жилье;
  • выбрать "ПриватБанк";
  • заверить заявку "Дія.Подписью";
  • получить ответ.

При этом условия участия в "єОселя" для военных, силовиков, медиков, учителей и ученых остаются неизменными. Для этих категорий граждан льготная ипотека еще более выгодна — 3% годовых.

Ранее мы писали, что в Украине стартовал очередной этап реализации государственной программы доступной ипотеки на жилье "єОселя". Оформить недвижимость в кредит смогут все желающие по льготной ставке при определенных условиях.

Также мы писали, что украинские банки прогнозируют рост спроса у населения и бизнеса на кредиты и ипотеки. В то же время ожидается усиление всех видов рисков, кроме ликвидности.

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