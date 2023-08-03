ПриватБанк обещает выплаты от 10 до 50 тыс. грн — кто и как сможет получить

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" проводит очередную акцию по розыгрышу призов до 50 тысяч гривен. Присоединиться к ней могут все клиенты банка.

Об этом говорится на официальном портале финучреждения.

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Как отмечается, принять участие в розыгрыше денежных сумм могут все совершеннолетние клиенты, у которых есть индивидуальный номер налогоплательщика, а также активная карта Mastercard.

Для того, чтобы стать участником акции, клиент банка должен сделать 5, 10 или 15 платежей с платежной карты Mastercard через "Приват24" в меню "Платежи". В частности, через QR-код или кнопку оплаты на портале, ведущих в Приват24.

Размеры вознаграждений для победителей

ПриватБанк проводит розыгрыш призов ежемесячно:

за пять платежей в месяц — 10 тыс. гривен (по пять розыгрышей в месяц);

за десять платежей в месяц — 20 тыс. гривен (по пять в месяц);

за пятнадцать платежей в месяц — 50 тыс. гривен (по три в месяц).

Платежи, которые могут участвовать в розыгрыше:

оплата жилищно-коммунальных услуг;

оплата штрафа;

оплата обучения в школе, детском саду, вузе;

благотворительные взносы;

расчет за товары и услуги на счет физлица-предпринимателя или юридического лица.

Акция продлится до 30 сентября 2023 года.

Источник: privatbank.ua

Следует заметить, что банк время от времени проводит розыгрыши денег среди своих клиентов. Так, одним из них распространялся на военных пенсионеров.

Благодаря акции граждане смогли выиграть доплаты к пенсии. В итоге они получили дополнительно 20 тысяч гривен. Акция длилась с января по июнь текущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк предоставит большему количеству граждан жилье по государственной программе доступной ипотеки "єОселя". Банк расширил возможности кредитования.

Также мы писали, что украинские банки прогнозируют рост спроса у населения и бизнеса на кредиты и ипотеки. В то же время ожидается усиление всех видов рисков, кроме ликвидности.