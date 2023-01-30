ПриватБанк собирает средства на экипировку для летчиков

В банке планируют собрать 31 млн гривен

Фонд "Повернись живим" и государственное финучреждение "ПриватБанк" объявили сбор средств на экипировку для летчиков. Планируется собрать 31 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Сбор средств на оснащение украинских пилотов

Как отметили в пресс-центре, планируют приобрести огнеупорную форму и авиационные шлемы для 100% закрытия потребности экипажей армейской авиации в спецэкипировке.

"Покупаем именно огнеупорную форму и шлемы, ведь ожоги — одна из наиболее распространенных травм и причин смертности среди экипажей вертолетов, потерпевших враждебное поражение. Экипировка, состоящая из авиационного шлема и огнеупорных курток, штанов, балаклав и перчаток, мы будем покупать у США. Общая сумма контракта — более 846 тысяч долларов, или 31 миллион гривен", — рассказали в фонде "Повернись живим".

Как сообщает пресс-служба банка, авиация является одним из самых закрытых родов войск Вооруженных сил Украины. В связи с достаточно небольшим количеством летчиков, борттехников и инженеров, сведения о бойцах держат в секрете. В то время как армейская авиация с 2014-го выполняет важные и очень рисковые задачи. В частности, экипажи украинских Ми-8 и Ми-24 доставляли помощь на заблокированный завод "Азовсталь" в Мариуполе. Вертолетчики продолжают эвакуировать раненых, подвозят на самые сложные участки фронта провизию, медицину, воду и боекомплект, также поддерживают пехоту с неба.

"ПриватБанк с начала войны стал надежными финансовыми силами для страны и вместе со своими многочисленными клиентами и партнерами обеспечивает жизненно важную поддержку тыла. Мы предоставляем наши удобные каналы для этого сбора, чтобы каждый смог реализовать желание поддержать с земли тех, кто в небе и обеспечивает нам возможность работать на земле", — добавили в ПриватБанке.

Как перечислить средства

В банке объяснили, как перечислить деньги на программу:

в меню "Добро" Приват24;

на сайте благотворительного фонда "Помогать просто";

в банкоматах и терминалах ПриватБанка в разделе "Благотворительность";

в кассах отделений.

На что еще собирали деньги

Ранее украинцы собрали около 103 млн грн в помощь, пострадавшим от российских ракетных обстрелов многоквартирного дома в Днепре. Сбор средств объявлял Monobank.

Также мы писали, что ПриватБанк передаст 15 млн гривен собственных средств для помощи тем, кто пострадал в трагедии в Днепре. Денежные средства также получат те, кто круглосуточно спасает жизнь днепрян.

Напомним, украинцы собрали более 55 миллионов гривен на покупку разведывательно-ударных комплексов для бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Средства для фонда "Повернись живим" собирал monobank, который 5 января "вынес" елку из своего приложения.