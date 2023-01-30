ПриватБанк собирает средства на экипировку для летчиков

ПриватБанк объявил сбор 31 млн грн на экипировку пилотов
Фонд "Повернись живим" и государственное финучреждение "ПриватБанк" объявили сбор средств на экипировку для летчиков. Планируется собрать 31 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
-
В Пакистане взорвали мечеть, по меньшей мере 28 погибших
-
"Я — переселенка, и кому, как не мне, знать, что нужно нашим украинцам": во Львове открыли приют "Безопасное место"
-
Мобилизация в Украине 2023 года: какие болезни освобождают от службы в ВСУ
-
Возвращение не получилось: концерты предателя Миши Марвина отменяют в россии
-
Россияне нанесли удар по Харьковской области: есть погибшие и раненые
-
Польша может передать истребители F-16 для Украины: какое условие
-
"Работали" во время комендантского часа: в Киеве задержали серийных угонщиков авто
-
Министерство молодежи и спорта Украины может получить нового председателя: кто займет место Вадима Гутцайта
-
Суд отправил террористку "ДНР" за решетку на 13 лет
-
Потери бывшего самого богатого человека Азии выросли до $66 млрд из-за скандала, — Reuters
Сбор средств на оснащение украинских пилотов
Как отметили в пресс-центре, планируют приобрести огнеупорную форму и авиационные шлемы для 100% закрытия потребности экипажей армейской авиации в спецэкипировке.
"Покупаем именно огнеупорную форму и шлемы, ведь ожоги — одна из наиболее распространенных травм и причин смертности среди экипажей вертолетов, потерпевших враждебное поражение. Экипировка, состоящая из авиационного шлема и огнеупорных курток, штанов, балаклав и перчаток, мы будем покупать у США. Общая сумма контракта — более 846 тысяч долларов, или 31 миллион гривен", — рассказали в фонде "Повернись живим".
Как сообщает пресс-служба банка, авиация является одним из самых закрытых родов войск Вооруженных сил Украины. В связи с достаточно небольшим количеством летчиков, борттехников и инженеров, сведения о бойцах держат в секрете. В то время как армейская авиация с 2014-го выполняет важные и очень рисковые задачи. В частности, экипажи украинских Ми-8 и Ми-24 доставляли помощь на заблокированный завод "Азовсталь" в Мариуполе. Вертолетчики продолжают эвакуировать раненых, подвозят на самые сложные участки фронта провизию, медицину, воду и боекомплект, также поддерживают пехоту с неба.
"ПриватБанк с начала войны стал надежными финансовыми силами для страны и вместе со своими многочисленными клиентами и партнерами обеспечивает жизненно важную поддержку тыла. Мы предоставляем наши удобные каналы для этого сбора, чтобы каждый смог реализовать желание поддержать с земли тех, кто в небе и обеспечивает нам возможность работать на земле", — добавили в ПриватБанке.
Как перечислить средства
В банке объяснили, как перечислить деньги на программу:
- в меню "Добро" Приват24;
- на сайте благотворительного фонда "Помогать просто";
- в банкоматах и терминалах ПриватБанка в разделе "Благотворительность";
- в кассах отделений.
На что еще собирали деньги
Ранее украинцы собрали около 103 млн грн в помощь, пострадавшим от российских ракетных обстрелов многоквартирного дома в Днепре. Сбор средств объявлял Monobank.
Также мы писали, что ПриватБанк передаст 15 млн гривен собственных средств для помощи тем, кто пострадал в трагедии в Днепре. Денежные средства также получат те, кто круглосуточно спасает жизнь днепрян.
Напомним, украинцы собрали более 55 миллионов гривен на покупку разведывательно-ударных комплексов для бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Средства для фонда "Повернись живим" собирал monobank, который 5 января "вынес" елку из своего приложения.