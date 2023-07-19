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ПриватБанк обновил услуги: как теперь будут происходить переводы

19 июля 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк обновил услуги — как теперь будут происходить переводы
Мобильное приложение Приват24. Фото: itech.co.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" заявили о запуске бесплатной услуги, которая облегчит осуществление денежных переводов в Украину. Благодаря этому за пополнение карт и донаты для армии не будут снимать комиссию.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью банка.

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Как отметили в финучреждении, банк и компания ZEN.COM запустили услугу оперативных переводов денежных средств на номера счетов IBAN и карт.

Таким образом, инновационные решения и партнерство с ведущим оператором европейского рынка позволят украинцам молниеносно пополнять банковские карты, финансового помогать родственникам в Украине, а также донатить на Вооруженные силы Украины без комиссий. Услуга будет доступна до 18 октября 2023 года.

Как бесплатно перевести деньги

Клиенты ПриватБанка, желающие воспользоваться новым сервисом, должны загрузить приложение европейского финансового сервиса ZEN.COM и зарегистрироваться. После этого нужно выбрать валюту — доллары или евро. Далее необходимо брать способ перевода и указать номер IBAN-счета (карту получателя).

Также нужно уточнить, чтобы в пункте "Тип перевода" был указан PrivatMoney и подтвердить его.

Что нового в Приват24

В новой версии Приват24 можно быстро и удобно покупать билеты на автобус, появилась функция регулярных дополнительных депозитов. Также можно подать заявку на ипотечные кредиты по госпрограмме "єОселя" под 3% годовых.

В обновленной версии теперь новое единственное меню "Коммуникации", благодаря чему теперь можно связаться с банком через опции "Помощь онлайн" или прямым звонком в банк.

Также Приват24 предлагает для вкладчиков сервис регулярного пополнения, который можно настроить, открыв информацию о депозите и выбрав "Регулярное пополнение".

Больше о ПриватБанке

Напомним, в 2014 году государственный ПриватБанк заблокировал 191 тысячу гривен своей клиентки. В результате судебного процесса жительница Кривого Рога достигла компенсации в размере 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что ПриватБанк отменила некоторым своим клиентам необходимость уплаты комиссий. Речь идет о тех, кто пользуется мобильным приложением "Терминал".

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