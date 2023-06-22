ПриватБанк обновил правила работы: что нужно знать украинцам
В государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.
Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.
Как будут проходить валютно-обменные операции
В пресс-центре отмечают, что в терминальной сети возобновили услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки иностранной валюты.
Также обменные операции в кассах для граждан будут проходить в соответствии с обновленными требованиями Национального банка Украины (НБУ). Все купюры без признаков подделки или значительных повреждений будут пригодны для операций купли и продажи без ограничений по годам выпуска и номиналов.
В начале июня в ПриватБанке заявили о том, что терминалы самообслуживания больше не будут принимать наличную валюту. Руководство банка приостановило обслуживание таких транзакций, а пополнять валютные счета и осуществлять другие валютные операции можно было только в кассах отделений банка.
Такое решение было принято из-за роста операций с изношенными и старыми банкнотами, которые клиенты вносили в терминалы, и проблемы с их приемом.
Требования НБУ и штрафы
После огласки, что украинцам отказывают в операциях со старыми валютными купюрами, НБУ принял решение о серьезных наказаниях банков и обменников за такие действия.
Так, отказ принять потертую или старую купюру регулятор будет расценивать как потенциальный признак мошеннической деятельности. Размеры штрафов составят:
- для банков — до 400 тыс. гривен (планируется увеличение);
- для небанковских финучреждений — до 5% от размера капитала учреждения.
Больше о ПриватБанке
Ранее сообщалось, что ПриватБанк в условиях войны на три месяца предложит украинскому бизнесу льготы. Речь идет об услуге эквайринга.
Также мы писали, что украинцам в мобильном приложении "Приват24" станет доступна важная услуга. В обновленной версии приложения появилось единое меню "Коммуникации".