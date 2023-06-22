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ПриватБанк обновил правила работы: что нужно знать украинцам

22 июня 2023 23:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк обновил правила работы — что нужно знать украинцам
Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

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В пресс-центре отмечают, что в терминальной сети возобновили услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки иностранной валюты.

Также обменные операции в кассах для граждан будут проходить в соответствии с обновленными требованиями Национального банка Украины (НБУ). Все купюры без признаков подделки или значительных повреждений будут пригодны для операций купли и продажи без ограничений по годам выпуска и номиналов.

ПриватБанк
ПриватБанк обновил правила работы. Источник: Facebook.com/privatbank

В начале июня в ПриватБанке заявили о том, что терминалы самообслуживания больше не будут принимать наличную валюту. Руководство банка приостановило обслуживание таких транзакций, а пополнять валютные счета и осуществлять другие валютные операции можно было только в кассах отделений банка.

Такое решение было принято из-за роста операций с изношенными и старыми банкнотами, которые клиенты вносили в терминалы, и проблемы с их приемом.

Требования НБУ и штрафы

После огласки, что украинцам отказывают в операциях со старыми валютными купюрами, НБУ принял решение о серьезных наказаниях банков и обменников за такие действия.

Так, отказ принять потертую или старую купюру регулятор будет расценивать как потенциальный признак мошеннической деятельности. Размеры штрафов составят:

  • для банков — до 400 тыс. гривен (планируется увеличение);
  • для небанковских финучреждений — до 5% от размера капитала учреждения.

Больше о ПриватБанке

Ранее сообщалось, что ПриватБанк в условиях войны на три месяца предложит украинскому бизнесу льготы. Речь идет об услуге эквайринга.

Также мы писали, что украинцам в мобильном приложении "Приват24" станет доступна важная услуга. В обновленной версии приложения появилось единое меню "Коммуникации".

 

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