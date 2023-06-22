ПриватБанк обновил правила работы — что нужно знать украинцам

Отделение ПриватБанка в столице. Фото: Новини.LIVE

В государственном ПриватБанке объявили о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

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Как будут проходить валютно-обменные операции

В пресс-центре отмечают, что в терминальной сети возобновили услугу пополнения карт, депозитных счетов и покупки иностранной валюты.

Также обменные операции в кассах для граждан будут проходить в соответствии с обновленными требованиями Национального банка Украины (НБУ). Все купюры без признаков подделки или значительных повреждений будут пригодны для операций купли и продажи без ограничений по годам выпуска и номиналов.

ПриватБанк обновил правила работы. Источник: Facebook.com/privatbank

В начале июня в ПриватБанке заявили о том, что терминалы самообслуживания больше не будут принимать наличную валюту. Руководство банка приостановило обслуживание таких транзакций, а пополнять валютные счета и осуществлять другие валютные операции можно было только в кассах отделений банка.

Такое решение было принято из-за роста операций с изношенными и старыми банкнотами, которые клиенты вносили в терминалы, и проблемы с их приемом.

Требования НБУ и штрафы

После огласки, что украинцам отказывают в операциях со старыми валютными купюрами, НБУ принял решение о серьезных наказаниях банков и обменников за такие действия.

Так, отказ принять потертую или старую купюру регулятор будет расценивать как потенциальный признак мошеннической деятельности. Размеры штрафов составят:

для банков — до 400 тыс. гривен (планируется увеличение);

для небанковских финучреждений — до 5% от размера капитала учреждения.

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Ранее сообщалось, что ПриватБанк в условиях войны на три месяца предложит украинскому бизнесу льготы. Речь идет об услуге эквайринга.

Также мы писали, что украинцам в мобильном приложении "Приват24" станет доступна важная услуга. В обновленной версии приложения появилось единое меню "Коммуникации".