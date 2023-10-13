Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк предупреждает об изменениях по выпуску карт: что изменилось arrow

ПриватБанк предупреждает об изменениях по выпуску карт: что изменилось

13 октября 2023 13:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк обновил правила — что изменилось в выпуске карт
Платежная карта. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщают об очередных изменениях, касающихся платежных карт. Банк начинает доставлять карты "Новой почтой" в страны Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщает пресс-центр банка.

Читайте также:

Отправка карт ПриватБанком в страны ЕС

Как отмечается, финучреждение будет отправлять карты в шесть стран ЕС. До конца января следующего года доставка карт будет бесплатна.

Заказать карты ПриватБанка можно будет в офисах или через курьера Nova Post по любому адресу:

  • в Польше;
  • в Молдове;
  • в Литве;
  • в Германии;
  • в Чехии;
  • в Румынии.

С июня этого года новые пластиковые карты ПриватБанка можно заказывать в Приват24 и получать "Новой почтой".

В августе ПриватБанк пролонгировал период использования всех платежных карт на два года. Клиентам можно не перевыпускать карты, они будут работать свыше срока, указанного на карте.

Больше о ПриватБанке

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокирование счетов без предупреждений. В банке дали объяснение, как поступать в таких случаях.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз