ПриватБанк обновил правила — что изменилось в выпуске карт

Платежная карта. Фото: Freepik

В государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщают об очередных изменениях, касающихся платежных карт. Банк начинает доставлять карты "Новой почтой" в страны Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщает пресс-центр банка.

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Отправка карт ПриватБанком в страны ЕС

Как отмечается, финучреждение будет отправлять карты в шесть стран ЕС. До конца января следующего года доставка карт будет бесплатна.

Заказать карты ПриватБанка можно будет в офисах или через курьера Nova Post по любому адресу:

в Польше;

в Молдове;

в Литве;

в Германии;

в Чехии;

в Румынии.

С июня этого года новые пластиковые карты ПриватБанка можно заказывать в Приват24 и получать "Новой почтой".

В августе ПриватБанк пролонгировал период использования всех платежных карт на два года. Клиентам можно не перевыпускать карты, они будут работать свыше срока, указанного на карте.

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Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокирование счетов без предупреждений. В банке дали объяснение, как поступать в таких случаях.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.