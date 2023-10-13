ПриватБанк обновил правила — что изменилось в выпуске карт

ПриватБанк предупреждает об изменениях по выпуску карт: что изменилось
В государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщают об очередных изменениях, касающихся платежных карт. Банк начинает доставлять карты "Новой почтой" в страны Европейского Союза (ЕС).
Об этом сообщает пресс-центр банка.
Отправка карт ПриватБанком в страны ЕС
Как отмечается, финучреждение будет отправлять карты в шесть стран ЕС. До конца января следующего года доставка карт будет бесплатна.
Заказать карты ПриватБанка можно будет в офисах или через курьера Nova Post по любому адресу:
- в Польше;
- в Молдове;
- в Литве;
- в Германии;
- в Чехии;
- в Румынии.
С июня этого года новые пластиковые карты ПриватБанка можно заказывать в Приват24 и получать "Новой почтой".
В августе ПриватБанк пролонгировал период использования всех платежных карт на два года. Клиентам можно не перевыпускать карты, они будут работать свыше срока, указанного на карте.
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Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на блокирование счетов без предупреждений. В банке дали объяснение, как поступать в таких случаях.
Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.
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