ПриватБанк продает клиентам старые и изношенные доллары — что говорят в банке

Валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на качество долларовых купюр, которые предлагают в отделениях. В частности, к выбору: банкноты 1996 выпуска или с повреждениями.

Об этом говорится на портале отзывов о работе банков "Минфин".

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Как говорится в одной из жалоб на портале, один из клиентов неоднократно осуществлял заказ валюты в отделении, однако каждый раз ему предлагали старые купюры, изношенные и с пятнами, или номиналом 20 долларов.

Представители банка заявили, что по правилам Национального банка Украины (НБУ) финучреждения должны принимать все купюры, кроме слишком изношенных. Поэтому клиентам могут выдавать такие купюры. Это деньги, которые банк получил от своих клиентов.

При этом в Приватбанке подчеркнули, что выдают исключительно банкноты, прошедшие дополнительную проверку. Все купюры —платежные. На рынке финучреждения работают с долларами как старого, так и нового образца. Также клиенты имеют право отказаться от купюр, предлагаемых банком, если, по их мнению, они ненадлежащего качества.

Источник: Минфин

Уровень износа валюты

Украинские банки и обменники, не принимающие валюту для инкассо, могут отказаться обменивать значительно изношенные купюры, поскольку придется самостоятельно отправлять поврежденные банкноты в иностранный банк для обмена.

Относительно уровня износа валюты есть четкие нормы от Нацбанка:

купюры разорваны или разрезаны на несколько частей;

удалены некоторые цифры, текстовое значение номинала, поврежден портрет, не видны оптические элементы;

изменился цвет купюры, пятна или загрязнения занимают более половины площади банкноты;

купюры обгорели, прожжены или просто слишком стары;

на банкноте есть заметные типографские недостатки.

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Напомним, Национальный банк Украины обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

НБУ существенно повысил лимиты по операциям, не требующим подтверждения происхождения средств для политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEPs). Лимиты выросли с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в течение месяца. Это одно из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) политически значимых лиц.

Также мы писали, что в Украине повысился спрос на инвалюту. В августе 2023 года коммерческие банки продали долларов и евро больше, чем купили. Украинцы продали наличную и безналичную валюту на 1,749 млрд долларов (в эквиваленте) и купили ее на 1,898 млрд долларов.