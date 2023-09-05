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ПриватБанк рассказал, на что дети тратят средства с карточек Юниор

5 сентября 2023 09:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк показал расходы детей с карт Юниор — что покупают юные украинцы
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном "ПриватБанке" рассказали, на что дети тратят деньги с банковских карт Юниор. Известно, что больше всего покупают товары через POS-терминалы и офлайн.

Такие данные обнародовал пресс-центр банка.

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Расходы детей с карточек Юниор

По информации пресс-службы, установлено, что дети обычно рассчитывались карточками:

  • в продуктовых магазинах и супермаркетах — 53%;
  • кофейнях и кафе — 18%
  • оплата проезда в городском транспорте — 16%.

В интернете дети чаще всего оплачивали:

  • мобильную связь;
  • отправляли переводы с карты на карту;
  • покупали разные игры и развлечения.

Всего карты ПриватБанка используют около 750 тысяч детей в возрасте 6-17 лет. У них есть полноценный "взрослый" мобильный банкинг в "Приват24" с родительским контролем за расходами.

Оформляют карточки Юниора в каждом отделении ПриватБанка. Дети от 6 до 14 лет должны быть с родителями. Подросткам с 14 лет разрешается открывать банковские карты самостоятельно.

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Напомним, некоторые украинцы получат дополнительную денежную помощь от ПриватБанка. Так, финучреждение уже приступило к выплате денег от Всемирной продовольственной программы ООН.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило национальную акселерационную программу "Власне" для предпринимателей. В ее рамках бизнес получит суммарно 4 млн гривен.

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