ПриватБанк создал для бизнеса новый сервис по обмену валюты

ПриватБанк создал для бизнеса валютную "Торговую платформу": преимущества сервиса
Государственное финучреждение "ПриватБанк" создало для бизнеса новый онлайн-сервис по обмену валюты. Украинцы уже могут присоединиться к тест-драйву валютной "Торговой платформы".
Об этом информирует пресс-служба банка.
Подробнее о новом сервисе
Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк предоставил предпринимателям возможность осуществления бесплатных валютно-обменных операций в течение трех месяцев. Это станет возможным с помощью Инновационного сервиса "Торговая платформа".
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгения Заиграева, бизнес может принять участие в тестировании уникальной для рынка онлайн-платформы, где клиенты смогут управлять валютно-обменными операциями, выбирать комфортный курс и оперативно закрывать сделки.
На "Торговой платформе" клиенты смогут:
- отслеживать курсы валют в онлайн-режиме, совершая обменные операции по рыночному курсу;
- вдвое повысить время на осуществление обмена: с 9:30 до 16:00;
- делать заявки в режиме 24/7;
- оперативно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты;
- автоматически получать лучший курс, а также значительно более низкую комиссию при увеличении объемов обменных операций.
Как уточняют в пресс-центре, воспользоваться предложением финучреждения с 0% комиссией за обменные операции в течение трех месяцев со дня совершения первой операции на "Торговой платформе" могут юридические лица:
- в которых среднемесячный объем обменных операций больше 10 тыс. долл. (или эквивалент в пересчете в американскую валюту);
- у которых на дату старта акции нет валютных счетов в ПриватБанке (или еще не было никакой валютной операции до 1 октября 2023 года).
Как принять участие в тест-драйве "Торговой платформы"
Чтобы присоединиться к тестированию "Торговой платформы" нужно:
- зарегистрироваться на сайте банка по ссылке;
- получить звонок от сотрудника банка;
- с его помощью подключиться к онлайн-сервису.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавило список государственное финучреждение "ПриватБанк".
Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.