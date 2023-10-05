ПриватБанк создал для бизнеса новый сервис по обмену валюты

Американская валюта в руках. Фото: google.com

Государственное финучреждение "ПриватБанк" создало для бизнеса новый онлайн-сервис по обмену валюты. Украинцы уже могут присоединиться к тест-драйву валютной "Торговой платформы".

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Подробнее о новом сервисе

Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк предоставил предпринимателям возможность осуществления бесплатных валютно-обменных операций в течение трех месяцев. Это станет возможным с помощью Инновационного сервиса "Торговая платформа".

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгения Заиграева, бизнес может принять участие в тестировании уникальной для рынка онлайн-платформы, где клиенты смогут управлять валютно-обменными операциями, выбирать комфортный курс и оперативно закрывать сделки.

На "Торговой платформе" клиенты смогут:

отслеживать курсы валют в онлайн-режиме, совершая обменные операции по рыночному курсу;

вдвое повысить время на осуществление обмена: с 9:30 до 16:00;

делать заявки в режиме 24/7;

оперативно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты;

автоматически получать лучший курс, а также значительно более низкую комиссию при увеличении объемов обменных операций.

Как уточняют в пресс-центре, воспользоваться предложением финучреждения с 0% комиссией за обменные операции в течение трех месяцев со дня совершения первой операции на "Торговой платформе" могут юридические лица:

в которых среднемесячный объем обменных операций больше 10 тыс. долл. (или эквивалент в пересчете в американскую валюту);

у которых на дату старта акции нет валютных счетов в ПриватБанке (или еще не было никакой валютной операции до 1 октября 2023 года).

Как принять участие в тест-драйве "Торговой платформы"

Чтобы присоединиться к тестированию "Торговой платформы" нужно:

зарегистрироваться на сайте банка по ссылке;

получить звонок от сотрудника банка;

с его помощью подключиться к онлайн-сервису.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавило список государственное финучреждение "ПриватБанк".

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.