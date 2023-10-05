Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк создал для бизнеса валютную "Торговую платформу": преимущества сервиса arrow

ПриватБанк создал для бизнеса валютную "Торговую платформу": преимущества сервиса

5 октября 2023 12:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк создал для бизнеса новый сервис по обмену валюты
Американская валюта в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" создало для бизнеса новый онлайн-сервис по обмену валюты. Украинцы уже могут присоединиться к тест-драйву валютной "Торговой платформы".

Об этом информирует пресс-служба банка.

Читайте также:

Подробнее о новом сервисе

Как отмечают в пресс-службе, ПриватБанк предоставил предпринимателям возможность осуществления бесплатных валютно-обменных операций в течение трех месяцев. Это станет возможным с помощью Инновационного сервиса "Торговая платформа".

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгения Заиграева, бизнес может принять участие в тестировании уникальной для рынка онлайн-платформы, где клиенты смогут управлять валютно-обменными операциями, выбирать комфортный курс и оперативно закрывать сделки.

На "Торговой платформе" клиенты смогут:

  • отслеживать курсы валют в онлайн-режиме, совершая обменные операции по рыночному курсу;
  • вдвое повысить время на осуществление обмена: с 9:30 до 16:00;
  • делать заявки в режиме 24/7;
  • оперативно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты;
  • автоматически получать лучший курс, а также значительно более низкую комиссию при увеличении объемов обменных операций.

Как уточняют в пресс-центре, воспользоваться предложением финучреждения с 0% комиссией за обменные операции в течение трех месяцев со дня совершения первой операции на "Торговой платформе" могут юридические лица:

  • в которых среднемесячный объем обменных операций больше 10 тыс. долл. (или эквивалент в пересчете в американскую валюту);
  • у которых на дату старта акции нет валютных счетов в ПриватБанке (или еще не было никакой валютной операции до 1 октября 2023 года).

Как принять участие в тест-драйве "Торговой платформы"

Чтобы присоединиться к тестированию "Торговой платформы" нужно:

  • зарегистрироваться на сайте банка по ссылке;
  • получить звонок от сотрудника банка;
  • с его помощью подключиться к онлайн-сервису.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Опендатабот обнародовал Индекс лучших украинских компаний по выручке в банковской сфере. Возглавило список государственное финучреждение "ПриватБанк".

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Новость с фото

14:18 Ученые раскрыли загадочное происхождение восьмого континента Земли: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз