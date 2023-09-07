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ПриватБанк будет отправлять карты "Новой почтой": сколько стоит услуга

7 сентября 2023 09:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк будет отправлять украинцам карты Новой почтой — сколько стоит
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" до конца текущего года будет передавать украинцам перевыпущенные или новые банковские карточки "Новой почтой". При этом все финансовые расходы банк возьмет на себя.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Отправка карт по почте

Как отмечают в пресс-центре, клиенты ПриватБанка, перевыпустившие действующие платежные карты или открывшие цифровые карты через сервис Приват24, смогут получить физическую банковскую карту через почту.

Так, получить карточки можно либо в отделении, либо в почтомате "Новой почты". До конца этого года услуга будет бесплатной.

Кроме того, вскоре ПриватБанк предоставит возможность заказывать доставку банковских карт для граждан, выехавших за границу.

Карточки, которые доставляет ПриватБанк

Клиенты могут сделать до шести заказов в год независимо от типа банковской карты.

Такие карты доступны для заказа:

  • "Универсальная";
  • "Универсальная Gold";
  • для выплат (в том числе и пенсионная, для соцвыплат и т.п.);
  • для выплат Gold (в том числе и пенсионная, для соцвыплат и т.п.).

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Срок действия карт ПриватБанка

На днях ПриватБанк продлил срок использования банковских карт еще на 24 месяца. Клиенты могут их не перевыпускать, ведь будут действовать еще два года сверх срока, указанного на карте.

Примечательно, что на ПриватБанк приходится около половины активных банковских карт в стране — 26,6 миллиона.

Также госбанк — лидер по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания — 17,1 тысячи из 28,6 тысячи от общего количества.

Что еще стоит знать

Напомним, что крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд. гривен чистого дохода.

Также мы писали, что Национальный банк предупреждает, что с 1 октября текущего года в обращении больше не будет ряда банкнот и копеек. Речь идет о деньгах старых образцов до 2003 года.

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