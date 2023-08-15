ПриватБанк заявил о финансовом рекорде — какую прибыль получил во время войны

Отделение "ПриватБанка". Фото: Новини.LIVE

Крупнейшее государственное финучреждение Украины "ПриватБанк" с начала года установило новый исторический рекорд по размеру прибыли. Банк получил 29,7 млрд гривен чистого дохода.

Такие данные привели в пресс-службе банка.

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Как отмечают в пресс-службе, такой показатель является новым финансовым достижением для банка, ведь это почти половина общей прибыли банковской системы за этот период.

"Благодаря мощным результатам розничного бизнеса и сегмента бизнес-клиентов банк побил свой собственный рекорд доходности", — пояснили в финучреждении.

В частности, объем остатков на срочных депозитных счетах физлиц в нацвалюте в ПриватБанке за полгода вырос на 18% (на 6,9 млрд гривен), а остатки на клиентских счетах — на 3,5% (на 16,1 млрд гривен).

При этом депозитный портфель физлиц достиг 354 млрд гривен, благодаря чему доля рынка выросла до 35,6%, а кредитный портфель — на 14% (на 6 млрд гривен), до 49,2 млрд, доля рынка составляет 36%.

В частности, ПриватБанк в мае перечислил в госбюджет 24,1 млрд гривен в виде дивидендов, то есть 80% прибыли от всего прошлого года.

Источник: ПриватБанк

Известно, что ПриватБанк по итогам 2022 года в условиях военного положения заработал 30,25 млрд грн прибыли. Так, из более чем 1,2 тыс. отделений ежедневно во время войны открывали в среднем 80% отделений. Банк смог восстановить в течение года сеть банкоматов и POS-терминалов более чем на 80%.

Что еще стоит знать

Напомним, с мая 2023 г. банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

Ранее мы писали, что в Украине банки тщательно отслеживают денежные переводы граждан. Обойти финансовый мониторинг можно, зная, какие существуют ограничения на операции и лимиты, которые можно отправлять на карты одним платежом.