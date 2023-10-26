Счета в ПриватБанке — украинцы жалуются на блокировку карт

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает замораживать счета клиентам. Для разблокировки требуют предоставить некоторые документы.

Об этом говорится на платформе Minfin.

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Подробнее о блокировке счетов

Как говорится в одной из жалоб на портале, клиентке ПриватБанка заморозили на счету сумму в 116 тысяч гривен, а потом совсем разорвали отношения. В банке объяснили такое решение подозрением на нарушение закона клиенткой.

Она рассказала, что средства заблокировали четыре месяца назад, однако их до сих пор не удалось вернуть.

"Шел уже пятый месяц, как средства заблокированы на моем счету, и я не могу ими воспользоваться. Также пошел четвертый месяц, как банк разорвал со мной деловые отношения", — говорится в сообщении.

ПриватБанк попросил предоставить подтверждение происхождения средств, женщина передала все необходимые документы и информацию. Однако в финучреждении сообщили, что доказательств недостаточно.

В частности, известно, что среди документов банк требовал справку от Национальной полиции с подтверждением, что клиентка не совершила мошеннических действий.

В финучреждении написали на портале в ответ на жалобу, что попытаются подробнее разобраться в данной ситуации.

Источник: Минфин

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Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" изменило правила пополнения карт наличными. Теперь это можно делать на кассах сети АЗС "Укрнафта" по всей стране.

Добавим, что в ПриватБанке сообщили о возможности получить кэшбеки. Речь идет о получении 1 тыс. грн за получение или отправку международных денежных переводов на карту Mastercard.