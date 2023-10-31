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ПриватБанк запустил новую услугу для iPhone — детали

31 октября 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес получил от ПриватБанка новую услугу для iPhone — как работает
Приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный ПриватБанк запустил технологию бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone от Apple для бизнес-клиентов. Услуга будет доступна по всей стране.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Детальнее о Tap to Pay на iPhone

Как отмечается, благодаря Tap to Pay на iPhone клиенты банка смогут принимать бесконтактные платежи лично, имея только iPhone и приложение "Терминал" iOS — без наличия POS-терминала или другого дополнительного оборудования.

"Эта функция предоставляет продавцам простой, безопасный и конфиденциальный способ принимать бесконтактные платежи с дебетовых и кредитных карт, Apple Pay и других цифровых кошельков", — говорится в сообщении.

Tap to Pay на iPhone можно начать использовать только через несколько минут прямо в приложении "Терминал" iOS, загрузив его из Apple App Store на iPhone XS или более поздней версии. После чего можно начать принимать платежи, открыв "Терминал" на своем iPhone, введя сумму покупки и попросив клиента поднести свое бесконтактное платежное средство к iPhone продавцу, чтобы завершить оплату.

"Технология Apple Tap to Pay на iPhone использует встроенные функции iPhone, чтобы сохранить конфиденциальность и безопасность как бизнес-данных, так и данных клиентов. В считанные минуты вы сможете принимать бесконтактные платежи, используя только iPhone", — добавили в банке.

Кэшбек от ПриватБанка в 1 тис. грн

Ранее ПриватБанк сообщил о возможности получения кэшбеков в 1 тыс. грн за получение или отправку международных денежных переводов на карты Mastercard.

Для его получения нужно отправить или получить любой международный перевод в размере от 500 грн с картой Mastercard от ПриватБанка. Надо оплатить как минимум две покупки совокупно от 500 грн любой картой Mastercard офлайн или онлайн в стране и за рубежом.

Продолжительность программы кэшбека — с 18 октября до конца января 2024-го.

Больше о ПриватБанке

Напомним, клиенты финучреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку счетов без предупреждений. В банке дали объяснение, как поступать в таких случаях.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

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