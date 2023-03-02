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ПриватБанк изменил условия заказа наличной валюты: что важно знать

2 марта 2023 11:43
lis.jpg - Ксения Лисновская
ПриватБанк изменил условия заказа наличной валюты — сколько можно снять
В банке действуют правила: менее 300 долларов снять невозможно
lis.jpg - Ксения Лисновская

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на изменения условия заказа наличной валюты. Меньше 300 долларов со счета снять невозможно.

Об этом говорится на портале Мinfin.

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Подробности

Как рассказал клиент банка, у него на счете меньше 300 долларов и из-за этого не может снять свои деньги.

"Все было хорошо до момента, когда ПриватБанк изменил условия заказа наличных. Теперь с какого-то чуда стало от 300$ и не меньше. При обращении на 3700 с вопросом, а если у меня сумма меньше, что делать? Мне сказал оператор: ну, можете побегать по кассам, там бывает валюта или собирать деньги до минимума. С какой стати невозможно забрать свою валюту? Я уже молчу о комиссиях. При переводе из другого банка сдирают комиссию и ПриватБанк (при зачислении на любую карту и твой банк с которого переводишь. То есть платишь двойную комиссию. Вопрос за что? За то, что просто зачислил средства на свой счет?", — говорится в жалобе.

Представители ПриватБанка предоставили рекомендацию, сколько средств разрешено снимать клиентам. Минимальная сумма персонального заказа наличных:

  • 20 000 грн;
  • 300 долл./евро.

Обналичить без предварительного заказа также можно при наличии в кассах.

Также прокомментировали недовольство комиссией, предоставив объяснения, какие сейчас условия. Тарифы карт, приведенные по ссылке, сейчас следующие:

  • комиссия за нецелевое пополнение "Карты для выплат" (кроме заработной платы, пенсии, социальных выплат) 0,5% от суммы (max 50 грн) за пополнение в пределах Украины;
  • при зачислении средств на карту "Универсальную" комиссия не снимается.

Больше о ПриватБанке

Напомним, отныне пройти идентификацию можно через мобильное приложение "Приват24". Вся необходимая персональная информация о новых клиентах подтянется из приложения государственных услуг "Дія".

Также мы писали, что в Украине в работе терминалов и банкоматов ПриватБанка участились сбои на фоне отключений электроэнергии. На списание средств со счетов и их невыдаче жалуются клиенты.

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