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Приватизация в январе-феврале пополнила бюджет на 645 млн грн: список самых дорогих объектов

16 февраля 2023 14:17
lis.jpg - Ксения Лисновская
Приватизация в январе-феврале пополнила бюджет на 645 млн грн
Самым дорогим объектом стал Усть-Дунайский порт
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине от приватизации объем поступлений в государственный бюджет достиг 645 млн гривен в январе-феврале 2023 года. Самым дорогим объектом стал Усть-Дунайский порт.

О таких деталях рассказала глава Комитета по бюджету Роксолана Пидласа.

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Как отметила глава Комитета по бюджету, 464 млн гривен получили от продажи объектов в феврале.

В целом после возобновления аукционов малой приватизации в сентябре прошлого года государственная казна ежемесячно пополнялась в среднем на около 470 млн гривен. За предыдущий год на аукционах государство заработало 1,7 млрд гривен.

"Фонд госимущества сегодня делает важную работу. Во-первых, стимулирует деловую активность, потому что объекты государственной собственности это хорошие площадки для старта бизнеса (у них есть подведенные коммуникации и инфраструктура). Во-вторых, поступления от приватизации покрывают дефицит государственного бюджета и направляется преимущественно на нужды обороны", — отметила Пидласа.

Самые дорогие объекты

Список самых дорогих объектов возглавляет морской порт, проданный более чем за 200 млн гривен. В списке:

  • Усть-Дунайский порт — 201 млн грн;
  • гостиница "Власта" во Львове — 115 млн грн;
  • Стороныбабский спиртзавод — 142 млн грн;
  • Октябрьский спиртзавод — 85 млн грн.

Напомним, эксперты считают, что сама идея проведения приватизации во время войны рискована. Есть угроза продать стратегически важные объекты за бесценок.

Также мы писали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь идет о Белгороде-Днестровском морпорте.

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