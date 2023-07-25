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Программа "єОселя": сколько семей получили кредиты на жилье

25 июля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ипотека єОселя — есть ли спрос на жилье в кредит
Работник банка с клиентом. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Кабинете министров Украины (КМУ) рассказали о реализации государственной программы "єОселя". От начала ее запуска, с осени 2022 года, кредиты на жилье оформили около 2 тыс. семей.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Спрос на кредиты "єОселя"

Как отмечают в пресс-центре, за время действия правительственной программы по предоставлению льготной ипотеки под 3%, доступной для военнослужащих, силовиков, педагогов, медиков и ученых, получили кредиты 2057 семей. Общая сумма средств по кредитам составляет 2,86 млрд гривен.

В частности, на прошлой неделе было выдано 147 кредитов на сумму около 216 млн гривен. Наибольшим спросом программа пользуется среди военных, далее следуют учителя и врачи.

Только за последнюю неделю кредиты оформили:

  • 100 военных и представителей силового блока;
  • 22 работника сферы образования;
  • 20 сотрудников медицинской отрасли;
  • 5 представителей научной сферы.
іпотека
Источник: правительство

Лимиты программы "єОселя"

В "Укрфинжилье" рассказали, что в Украине воспользоваться государственной программой "єОселя" до конца года смогут не все желающие. Оформить жилье в ипотеку сумеют только 10 тыс. людей.

Сейчас привлеченного ресурса достаточно дополнительно только на 5-6 тысяч кредитных сделок, поэтому планируют его увеличить.

В компании рассказали, что только в июне текущей программы воспользовались почти пол тысячи семей, а общая сумма кредитов достигла 722 млн грн. В июле рассчитывают на лучшие показатели.

Также программу расширят — ее воспользоваться смогут все те, кто не имеет жилья, под 7% годовых.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине разрешили менять функциональное назначение домов на прифронтовых территориях. Это предусматривает принятый законопроект №7029.

Также мы писали, что в стране на рынке труда даже на фоне войны есть привлекательные вакансии с достойной оплатой. В частности, работодатели обещают среднюю зарплату в 45 тыс. грн специалистам по продаже и аренде недвижимости в Киеве.

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