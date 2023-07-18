Ипотека єОселя — сколько украинцев смогут купить жилье

Люди заселяются в квартиру. Фото: Pexels

В Украине воспользоваться государственной программой "єОселя" до конца года смогут не все желающие. Оформить жилье в ипотеку смогут только 10 тыс. людей.

Об этом сообщили в прессцентре "Укрфинжилья".

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Лимиты программы "єОселя"

Как отметили в пресс-службе, вышеуказанный показатель заложили в финплан "Укрфинжилья". Сейчас привлеченного ресурса достаточно дополнительно только на 5-6 тысяч кредитных сделок, а планируют увеличить до 10 тысяч.

В компании рассказали, что только в июне программой воспользовались почти 500 семей, а общая сумма кредитов составила 722 млн грн. В июле рассчитывают на более лучшие показатели.

"Июнь стал рекордным месяцем "єОселі" — доступные кредиты на собственное жилье получили больше всего семей с момента старта программы", — сообщили в "Укрфинжилья".

Условия ипотечной программы

Доступное кредитование "єОселя" заработало в октябре прошлого года. Программа предусматривает предоставление ипотеки под 3% годовых только нескольким категориям граждан: кадровые военные, правоохранители, медики, работники образования и ученые.

Также услуга "єОселя" появилась в приложении "Дія". Там можно подать заявку, а информация подтянется из 11 реестров автоматически.

С 1 августа программу расширят – ею смогут воспользоваться абсолютно все граждане. Однако процентная ставка будет выше — на уровне 7%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда даже на фоне войны есть привлекательные вакансии с достойной оплатой. В частности, работодатели обещают среднюю зарплату в 45 тыс. грн специалистам по продаже и аренде недвижимости в Киеве.

Также мы писали, что в Украине разрешили менять функциональное назначение жилья на прифронтовых территориях. Это предусматривает принятый законопроект №7029.