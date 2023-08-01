Программу "єОселя" обновили: кто может получить доступную ипотеку
В Украине стартовал очередной этап реализации государственной программы доступной ипотеки на жилье "'єОселя". Оформить недвижимость в кредит смогут все желающие по льготной ставке при определенных условиях.
Об этом информирует пресс-служба украинского правительства.
Детали обновленной программы "єОселя"
Согласно новым условиям, кредиты на жилье под 7% предоставят:
- ветеранам войны и членам их семей;
- участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, семьям погибших/умерших ветеранов войны, а также семьям погибших/умерших защитников и защитниц страны;
- внутренне перемещенным лицам;
- другим гражданам Украины, не имеющим собственного жилья, больше нормативной площади.
При этом предварительные условия программы "єОселя" для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых оставались неизменными. Им можно оформлять льготную ипотеку под 3% годовых.
Украинцы могут получить кредиты на жилье по программе "єОселя" в таких финучреждениях:
- "ПриватБанке";
- "Ощадбанке";
- "Укргазбанке";
- "Глобусбане";
- Sky Bank.
Первый взнос при стандартных условиях составляет от 30% суммы ипотеки, тогда как "єОселя" предусматривает уменьшение взноса до 20%. Однако в "ПриватБанке" оформляют жилье как минимум в 30%.
Что еще стоит знать
Напомним, на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.
Также мы писали, что украинские банки прогнозируют рост спроса у населения и бизнеса на кредиты и ипотеки. В то же время ожидается усиление всех видов рисков, кроме ликвидности.