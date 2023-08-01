Программу "єОселя" обновили — кто может получить доступную ипотеку

Ключи в руках. Фото: Unplush

В Украине стартовал очередной этап реализации государственной программы доступной ипотеки на жилье "'єОселя". Оформить недвижимость в кредит смогут все желающие по льготной ставке при определенных условиях.

Об этом информирует пресс-служба украинского правительства.

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Согласно новым условиям, кредиты на жилье под 7% предоставят:

ветеранам войны и членам их семей;

участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, семьям погибших/умерших ветеранов войны, а также семьям погибших/умерших защитников и защитниц страны;

внутренне перемещенным лицам;

другим гражданам Украины, не имеющим собственного жилья, больше нормативной площади.

При этом предварительные условия программы "єОселя" для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых оставались неизменными. Им можно оформлять льготную ипотеку под 3% годовых.

Украинцы могут получить кредиты на жилье по программе "єОселя" в таких финучреждениях:

"ПриватБанке";

"Ощадбанке";

"Укргазбанке";

"Глобусбане";

Sky Bank.

Первый взнос при стандартных условиях составляет от 30% суммы ипотеки, тогда как "єОселя" предусматривает уменьшение взноса до 20%. Однако в "ПриватБанке" оформляют жилье как минимум в 30%.

Что еще стоит знать

Напомним, на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.

Также мы писали, что украинские банки прогнозируют рост спроса у населения и бизнеса на кредиты и ипотеки. В то же время ожидается усиление всех видов рисков, кроме ликвидности.