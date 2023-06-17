Сравнение услуг и цен сервисов проката электросамокатов в разных городах Украины

Прокат электросамокатов: в каких городах работает и сколько стоит
С приходом тепла в Украине открылись сервисы проката электросамокатов. Это инновационный способ передвижения, который предлагает интересный опыт и приятные эмоции. Сервисы проката электросамокатов демонстрируют удобство, экологичность и удовольствие от путешествий по городу без необходимости владеть собственным транспортным средством.
Новини.LIVE сравнили различные сервисы проката электросамокатов в Украине.
Bolt
Один из самых популярных сервисов проката самокатов доступен в таких украинских городах как Киев, Львов, Одесса, Винница, Черновцы, Днепр, Ивано-Франковск.
Чтобы арендовать самокат, нужно загрузить приложение Bolt из GooglePlay или Apple Store; найти самокат на улице или отыскать его в приложении. Далее с помощью приложения необходимо разблокировать электросамокат и, собственно, начать поездку.
Цены: плата за разблокировку составляет 9 гривен. Каждая минута поездки стоит 3,80 грн. Пауза обойдется в такую же сумму — 3,80 грн в минуту.
Scroll
Scroll — грузинский стартап, услугами которого пользуются в Тбилиси и Батуми. Также компания работает в Украине, а именно в Киеве. Чтобы арендовать электросамокаты Scroll, нужно воспользоваться специальным приложением.
Оно называется не Scroll, а Bird. Приложение можно загрузить из Google Play или Apple Store. Следует отметить, что перевод текста в приложении не очень качественный, но ориентироваться в нем все же можно.
Цены: плата за разблокировку составляет 8 гривен. Каждая минута поездки стоит 4 грн.
Сервис имеет абонементскую программу: 6 поездок до 20 минут в течение 24 часов — 300 гривен; 21 поездка до 20 минут в течение 7 дней — 800 гривен; 45 поездок до 20 минут в течение месяца — 1500 гривен; бесплатная разблокировка в течение месяца — 99 гривен.
BikeNow
BikeNow — украинский сервис общественного проката велосипедов и электросамокатов. Компания является дочерним проектом немецкой компании Nextbike, оперирующей более чем в 150 городах мира.
Сервис проката BikeNow работает в Киеве и Львове. Арендовать самокат в этом сервисе тоже совсем не сложно. Для этого нужно загрузить приложение BikeNow из Apple Store. Следует отметить, что на момент написания этого материала невозможно загрузить приложение BikeNow из GooglePlay — его там просто не было. При этом в Apple Store приложение есть.
Далее нужно будет войти в приложение по телефону и привязать платежную карту. После этого выберите ближайший электросамокат, отсканируйте код и начните поездку.
Цены: плата за разблокировку составляет 9 гривен. Каждая минута поездки стоит 3 грн.
Zelectra
Компания предлагает сервис проката электросамокатов в Киеве. Пока сервис доступен только в столице Украины. Как сообщают в компании, к услугам готовы более 350 электросамокатов.
С арендой самокатов у пользователей не должно возникнуть проблем. Здесь также нужно загрузить одноименное приложение из Google Play или Apple Store, отсканировать QR-код выбранного электросамоката и отправиться в путешествие.
Цены: плата за разблокировку составляет 9 гривен. Каждая минута поездки стоит 3,80 грн. Пауза обойдется в такую же сумму — 3,80 грн в минуту.
Jet.UA
В отличие от предыдущего сервиса, электросамокаты Jet.UA доступны в 10 украинских городах:
- Киев
- Одесса
- Днепр
- Черкассы
- Хмельницкий
- Луцк
- Винница
- Белая Церковь
- Измаил
- Ровно
Начать пользоваться электросамокатами Jet.UA не сложно. Нужно установить на смартфон приложение Jet.UA из Google Play или Apple Store. Привязать к сервису банковскую карту Visa или MasterCard. А дальше все как у других сервисов – сканируете QR-код и начинаете путешествие.
Цены: плата за разблокировку электросамоката составляет 9 гривен. Каждая минута поездки стоит 3 грн. Пауза обойдется чуть дешевле — 2,50 грн в минуту.
У сервиса есть абонементская программа: дневной абонемент – 199 гривен; абонемент в неделю — 435 гривен; 7 дней бесплатной разблокировки — 69 гривен.
Ecos
Последний из представленных в подборке сервис проката электросамокатов и единственный, которого нету в Киеве. Самокатами Ecos можно воспользоваться в Ивано-Франковске, Житомире, Белой Церкви, Виннице и Коломые.
Алгоритм использования электросамокатов здесь точно такой же, как и у предыдущих сервисов: устанавливаем приложение, добавляем информацию о себе, сканируем QR-код и отправляемся кататься.
Цены: плата за разблокировку электросамоката составляет 9,99 грн. Каждая минута поездки стоит 2,99 грн.
У сервиса есть абонементская программа: 10 дней бесплатной разблокировки — 69 гривен; 30 дней бесплатной разблокировки — 189 гривен.
Напомним, мы рассказали о сервисах велопроката в Киеве и сколько стоит арендовать велосипед.