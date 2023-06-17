Сравнение услуг и цен сервисов проката электросамокатов в разных городах Украины

Девушка и электросамокат. Источник: autoorsha.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С приходом тепла в Украине открылись сервисы проката электросамокатов. Это инновационный способ передвижения, который предлагает интересный опыт и приятные эмоции. Сервисы проката электросамокатов демонстрируют удобство, экологичность и удовольствие от путешествий по городу без необходимости владеть собственным транспортным средством.

Новини.LIVE сравнили различные сервисы проката электросамокатов в Украине.

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Bolt

Один из самых популярных сервисов проката самокатов доступен в таких украинских городах как Киев, Львов, Одесса, Винница, Черновцы, Днепр, Ивано-Франковск.

Чтобы арендовать самокат, нужно загрузить приложение Bolt из GooglePlay или Apple Store; найти самокат на улице или отыскать его в приложении. Далее с помощью приложения необходимо разблокировать электросамокат и, собственно, начать поездку.

Цены: плата за разблокировку составляет 9 гривен. Каждая минута поездки стоит 3,80 грн. Пауза обойдется в такую же сумму — 3,80 грн в минуту.

Скриншот приложения Bolt с ценами на прокат электросамокатов. Источник: Новини.LIVE

Scroll

Scroll — грузинский стартап, услугами которого пользуются в Тбилиси и Батуми. Также компания работает в Украине, а именно в Киеве. Чтобы арендовать электросамокаты Scroll, нужно воспользоваться специальным приложением.

Оно называется не Scroll, а Bird. Приложение можно загрузить из Google Play или Apple Store. Следует отметить, что перевод текста в приложении не очень качественный, но ориентироваться в нем все же можно.

Цены: плата за разблокировку составляет 8 гривен. Каждая минута поездки стоит 4 грн.

Сервис имеет абонементскую программу: 6 поездок до 20 минут в течение 24 часов — 300 гривен; 21 поездка до 20 минут в течение 7 дней — 800 гривен; 45 поездок до 20 минут в течение месяца — 1500 гривен; бесплатная разблокировка в течение месяца — 99 гривен.

Скриншот приложения Bird с ценами на прокат электросамокатов. Источник: Новини.LIVE

Скриншот приложения Bird с абонементами на прокат электросамокатов. Источник: Новини.LIVE

BikeNow

BikeNow — украинский сервис общественного проката велосипедов и электросамокатов. Компания является дочерним проектом немецкой компании Nextbike, оперирующей более чем в 150 городах мира.

Сервис проката BikeNow работает в Киеве и Львове. Арендовать самокат в этом сервисе тоже совсем не сложно. Для этого нужно загрузить приложение BikeNow из Apple Store. Следует отметить, что на момент написания этого материала невозможно загрузить приложение BikeNow из GooglePlay — его там просто не было. При этом в Apple Store приложение есть.

Далее нужно будет войти в приложение по телефону и привязать платежную карту. После этого выберите ближайший электросамокат, отсканируйте код и начните поездку.

Цены: плата за разблокировку составляет 9 гривен. Каждая минута поездки стоит 3 грн.

Zelectra

Компания предлагает сервис проката электросамокатов в Киеве. Пока сервис доступен только в столице Украины. Как сообщают в компании, к услугам готовы более 350 электросамокатов.

С арендой самокатов у пользователей не должно возникнуть проблем. Здесь также нужно загрузить одноименное приложение из Google Play или Apple Store, отсканировать QR-код выбранного электросамоката и отправиться в путешествие.

Цены: плата за разблокировку составляет 9 гривен. Каждая минута поездки стоит 3,80 грн. Пауза обойдется в такую же сумму — 3,80 грн в минуту.

Скриншот приложения Zelectra с ценами на прокат электросамокатов. Источник: Новини.LIVE

Jet.UA

В отличие от предыдущего сервиса, электросамокаты Jet.UA доступны в 10 украинских городах:

Киев

Одесса

Днепр

Черкассы

Хмельницкий

Луцк

Винница

Белая Церковь

Измаил

Ровно

Начать пользоваться электросамокатами Jet.UA не сложно. Нужно установить на смартфон приложение Jet.UA из Google Play или Apple Store. Привязать к сервису банковскую карту Visa или MasterCard. А дальше все как у других сервисов – сканируете QR-код и начинаете путешествие.

Цены: плата за разблокировку электросамоката составляет 9 гривен. Каждая минута поездки стоит 3 грн. Пауза обойдется чуть дешевле — 2,50 грн в минуту.

У сервиса есть абонементская программа: дневной абонемент – 199 гривен; абонемент в неделю — 435 гривен; 7 дней бесплатной разблокировки — 69 гривен.

Скриншот приложения Jet.UA с ценами на прокат электросамокатов. Источник: Новини.LIVE

Скриншот приложения Jet.UA с абонементами на прокат электросамокатов. Источник: Новини.LIVE

Ecos

Последний из представленных в подборке сервис проката электросамокатов и единственный, которого нету в Киеве. Самокатами Ecos можно воспользоваться в Ивано-Франковске, Житомире, Белой Церкви, Виннице и Коломые.

Алгоритм использования электросамокатов здесь точно такой же, как и у предыдущих сервисов: устанавливаем приложение, добавляем информацию о себе, сканируем QR-код и отправляемся кататься.

Цены: плата за разблокировку электросамоката составляет 9,99 грн. Каждая минута поездки стоит 2,99 грн.

У сервиса есть абонементская программа: 10 дней бесплатной разблокировки — 69 гривен; 30 дней бесплатной разблокировки — 189 гривен.

Скриншот приложения Ecos с ценами на прокат электросамокатов. Источник: Новини.LIVE

Скриншот приложения Ecos с абонементами на прокат электросамокатов. Источник: Новини.LIVE

Напомним, мы рассказали о сервисах велопроката в Киеве и сколько стоит арендовать велосипед.